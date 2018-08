Reddito cittadinanza? Sforiamo il 3 per cento Ma Tria gela Di Maio

Di Maio : sul Reddito di cittadinanza pronti a violare il tetto deficit-pil : 'reddito di cittadinanza già nel 2019, se necessario anche violando il vincolo del 3% nel rapporto deficit-pil' dichiara il vicepremier Cinqustelle ribadendo anche l'intenzione di avviare da subito la ...

Luigi Di Maio : “Voglio il Reddito di cittadinanza subito - anche a deficit. Possiamo sforare il 3%” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio rilancia l'introduzione del reddito di cittadinanza e dichiara di essere disposto a sforare i parametri europei pur di approvarlo in fretta: "Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax. ,Stiamo lavorando alla legge di bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi ...

Reddito e pensioni di cittadinanza : servono 6 miliardi per l'avvio : Quanto costera' avviare il Reddito e la pensione di cittadinanza? Si tratta di due misure inserite all'interno del contratto di governo giallo - verde e che hanno avuto sicuramente un impatto importante nei risultati conti alle scorse elezioni, motivo per il quale il Governo sente l'urgenza di avviarle gia' all'interno della prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Ma a fare da contraltare resta sempre la necessita' di rendere compatibili i ...

Tajani : sforare 3% è possibile ma non per Reddito cittadinanza : Roma, 21 ago., askanews, - sforare il 3% del rapporto deficit/Pil 'non solo è giusto, ma è possibile. L'Europa non ammette che si sfori per provvedimenti come il reddito di cittadinanza, ma è ...

Pensioni e Reddito di cittadinanza : costi per almeno 4 miliardi di euro : Nella giornata di oggi è previsto un nuovo confronto tra i tecnici della maggioranza sulla riforma del sistema previdenziale [VIDEO], un pacchetto di provvedimenti che si annuncia particolarmente delicato sia per le aspettative dei cittadini che per la necessita' di trovare la quadra sulle coperture. Al centro della discussione odierna dovrebbe esserci il cosiddetto tagli agli assegni d'oro, una misura sulla quale la maggioranza sembra divergere ...

Ecco perché quello dei 5 Stelle non è il vero Reddito di cittadinanza : ... Elena Granaglia , professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università di Roma Tre e Michele Raitano , ricercatore di Politica economica nel Dipartimento di Economia e diritto alla ...

Governo - Conte : “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia : “Flat tax e Reddito di cittadinanza priorità” : Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia: “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità”In un videomessaggio su… L'articolo Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia: “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” proviene da Essere-Informati.it.