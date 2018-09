Redditi degli italiani ancora molto lontani dai livelli pre-crisi

finanza-infograficando

(Di martedì 28 agosto 2018) L'economia italiana è cresciuta negli ultimi anni, ma il redditorimane ben distante daiantecedenti alla. Lo ha messo in evidenza una indagine del Sole24Ore, che rimporta altresì come questa situazione sia abbastanza diffusa e non circoscritta soltanto ad alzune zone. Più in particolare, anche nei capoluoghi di provincia restano in media più basi del 2% rispetto a quelli del 2008.I dati suiIn prevalenza sono le aree del Sud ad accusare le perdite maggiori. Crotone (-7,97%) e Agrigento (-7,09%) sono le città più colpite. Ma la palma della peggiore va ad Isernia: -9,39%. Il bilancio è comunque negativo addirittura per 91 capoluoghi su 108, compreso Roma (-4,09%). Caso particolare è Milano, dove si registra un saldo negativo (-1,37%) malgrado il capoluogo lombardo rimangaal top con oltre 34mila euro per contribuente. Se i dati ...