Rai | Forza Italia aspetta un segnale da Salvini per la presidenza | mentre Di Maio frena

Grande freddo tra Lega e Forza italia : braccio di ferro dall'Abruzzo alla Rai : Strappi continui. Tensione costante, avvertimenti reciproci. E, sottotraccia, il tentativo di non rompere davvero. Procede così il bollente ferragosto del centrodestra. Sulle prossime regionali del 21 in Abruzzo (ma anche in Basilicata e Trentino Alto Adige) pende la minaccia della Lega di correre da sola. Sul grattacapo Rai, pesano le condizioni poste da Forza italia sul nome di Marcello Foa. Gli azzurri sperano che la partita della ...

Conte : Foa adeguato a presiedere Rai ma eviteremo forzature : Roma, 8 ago., askanews, - Marcello Foa è una figura 'adeguata' a presiedere la Rai ma il governo eviterà 'forzature'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a ...

Rai - Conte : “Foa adeguato a presidenza. Stallo? Valuteremo - partiti si parlino - no forzature” : Dopo le parole di Roberto Fico sullo stallo Rai e il nodo Foa, con l’invito per “un nuovo voto, perché serve un presidente a tutti gli effetti”, è ora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cercare una mediazione: “Quella di Marcello Foa la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Una persona assolutamente adeguata per la presidenza della Rai“. Eppure, dopo la ...

Serena Rossi : "Su Rai1 sarò Mia Martini - esempio di grande forza" : La carriera dell'eclettica Serena Rossi è lastricata di successi e la pRossima stagione è destinata a consegnargliene tanti altri: sarà al cinema a settembre con Brave ragazze di Michela Andreozzi, mentre in primavera - subito dopo Sanremo 2019 - arriverà su Rai 1 con una fiction dedicata alla storia di Mia Martini, Io sono Mia.L'attrice, cantante e conduttrice è stata intervistata dal Messaggero a poco tempo dalla fine delle riprese ...

Rai - Salvini contro Berlusconi 'Spieghi agli italiani il no a Foa'. E attacca Forza Italia 'Vedo che preferisce allearsi con il Pd' : ROMA. Un Matteo Salvini aggressivo, soprattutto nei confronti di Forza Italia. Che sulla Rai va avanti sulla linea dura: il nome di Marcello Foa non si discute. Nessun passo indietro, anche se tra i ...

Martina : "Sulla Rai niente forzature - serve una figura di garanzia" : “E’ importante che questa forzatura di merito e metodo sulla Rai sia stata respinta dal Parlamento". Lo dichiara il segretario del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio Anch’io a Radio Rai. Secondo il segretario dem, "adesso il punto vero è cosa succederà. Mi auguro che Lega e 5 stelle non vogliano forzare ancora la mano, l’hanno fatto una volta e sono statti sconfitti. serve una ...

Per Pd e Forza Italia la conferma di Foa è illegittima. Cosa dicono la legge e lo Statuto Rai sulla Presidenza : La Lega insiste con Foa, le opposizioni denunciano l'arroccamento "illegittimo". Ma Cosa dice la legge? Dopo la bocciatura - per la mancata partecipazione al voto in Commissione di Vigilanza Rai delle opposizioni - di Marcello Foa come presidente della Rai, il partito guidato da Matteo Salvini ha fatto trapelare la sua intenzione di confermare il nome dell'ex giornalista, per il momento. Per le opposizioni si tratta di un atto contro la legge: ...

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...