Questioni di soldi | parlane con le tue amiche

(Di martedì 28 agosto 2018) Sarà per educazione, timidezza o semplicemente per il fatto che viviamo in una società che ruota attorno al dio denaro, fatto sta che spesso risulta difficile affrontare con lee gli amici il tema. Se chiedi qualcosa ti senti un’impicciona che si fa i fatti altrui, se provi a confidare qualcosa di te a proposito di quanto guadagni e di quanto hai speso per quell’abito o quella vacanza vieni percepita o come la spocchiosa di turno o quella dal braccino corto… Insomma non sai mai qual è la misura corretta per parlare di queste cose. E’ più facile, molto spesso, confidare a un’amica i nostri problemi sotto le lenzuola che spifferarle quantici servono per arrivare a fine mese. E questo è un peccato. Riuscire ad affrontare il tema denaro con un’amica con assoluta libertà e franchezza può essere una grande opportunità. Da una parte ...