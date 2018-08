Quattro cose che Salvini può imparare da Orban : Dar vita a una "Lega della Leghe", un ombrello sotto il quale raccogliere larga parte dei movimenti sovranisti europei, è il progetto al quale Matteo Salvini sta lavorando in vista delle cruciali elezioni europee del prossimo maggio. Un progetto che non può non passare per l'Ungheria di Viktor Orban, il leader dal quale - in coincidenza con l'acuirsi della crisi migratoria - è partita ...

Truffa su contributi agricoli erogati dall'ARCEA Calabria - Quattro persone indagate nel cosentino : CASSANO ALLO IONIO , COSENZA, - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, in esecuzione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente, emesso dal G.I.

Quattro cose da conoscere per parlare di Marchionne sapendo cos'ha fatto per Fiat : C'è chi lo ha dipinto come un “nemico” del popolo e degli operai. Persino la Conferenza episcopale italiana, commentando le notizie su Sergio Marchionne e sulla fine dei suoi 14 anni alla guida di Fca, ha sottolineato che “andrebbe approfondito il tema della ricaduta sociale dei suoi interventi”. Ec

Quattro cose da sapere sull’Amazon Prime Day per non perdere nessuna offerta : Cosa ci sarà all'Amazon Prime Day 2018? Come funziona e quali prodotti saranno in offerta? Ecco Quattro cose da sapere sull'evento annuale dedicato dalla piattaforma di e-commerce ai suoi abbonati Prime, in programma il 16 e 17 luglio prossimi: iscrizione, tipi di sconti, promozioni in preparazione e giornaliere.Continua a leggere