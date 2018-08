Quanto tempo avete passato su YouTube? Una nuova funzione ha la risposta

Anche YouTube ti dice per Quanto tempo guardi i video : (Immagine: YouTube blog) Anche YouTube segue Facebook, Apple e Google e testa uno strumento per dirci quanto tempo passiamo online. In questo caso specifico le app per Android e iOS terranno conto delle ore in cui guardiamo video, per salvaguardare ciò che in inglese viene chiamato Digital wellbeing, ossia un sano e ponderato utilizzo delle risorse e delle applicazioni offerte dalla rete. Non a caso Digital Wellbeing è Anche il nome del ...

Ecco quando e per Quanto tempo bisogna alzarsi dalla sedia per evitare il rischio diabete e tumori : Secondo uno studio dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), pubblicato su ‘Sports Medicine’, c’è una semplice soluzione contro i rischi della sedentarietà: alzarsi dalla sedia e muoversi per 2 minuti ogni mezz’ora. Brevi periodi di attività ripetuti regolarmente ridurrebbero le concentrazioni di zucchero e di insulina nel sangue fino a nove ore dopo il pasto. La ricerca ha esaminato 44 studi internazionali che ...

Quanto sono influenti le donne nella musica contemporanea : Artiste donne menano la danza della musica contemporanea. Uno studio della radio pubblica americana Npr Music – rete alla quale fanno capo centinaia di emittenti negli Stati Uniti – ha analizzato i successi musicali dall’anno 2000 ad oggi per concludere che le donne sono sempre più influenti e determinanti nella sfida creativa in tutti i generi e stili e nella spinta innovativa del suono verso “nuove direzioni”. A ...

Il nuovo fake 'scoop' dei media mainstream. Ma per Quanto tempo ancora vi farete condizionare? - : Quella che segue il no del presidente della Repubblica alla designazione di Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'Economia per il governo gialloverde destinato a nascere qualche giorno dopo, il ...

Ora puoi controllare Quanto tempo passi su Facebook e Instagram : Il prossimo traguardo in campo tecnologico sarà restituire alle persone la gestione del loro tempo. Siamo dipendenti dagli smartphone tanto quanto dai social media e non riusciamo a renderci conto di quante volte sblocchiamo il telefono o andiamo su Facebook. Più che smantellare alla radice questa smania di controllo, l’obiettivo è creare un’alternativa più sana, sfruttando proprio i device. Per questo a settembre sono in arrivo grosse novità ...

Quanto tempo passi su Facebook? Zuckerberg non vuole degli zombie : La notizia è di ieri e l’ha riportata Tech Crunch: Facebook sta per lanciare la funzione “Your Time on Facebook”. L’utente saprà in maniera dettagliata Quanto tempo sta trascorrendo sul social network e potrà impostare alert del tipo ‘Ehy, stai passando l’intera giornata sul newsfeed’. Al momento la funzionalità è in fase di sperimentazione e dal quartier generale dichiarano: “Vogliamo che il tempo speso su Facebook sia speso bene”. Ma è una ...

Facebook : in arrivo un contatore per scoprire Quanto tempo trascorriamo sul social network : Stiamo vivendo un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite e siamo ormai costantemente connessi alla rete con ogni genere di dispositivo. Questo può certamente portare dei benefici legati soprattutto ad un accesso più semplice e intuitivo ad ogni genere di informazione e per la gestione del lavoro. Ma al tempo stesso può nascondere un problema legato all’abuso di dispositivi mobili e social media che in alcuni ...

Ho. Mobile Portabilità : Come Funziona? Quanto tempo Serve? : Vuoi portare il tuo numero su una SIM Ho. Mobile esistente e già attiva? Ecco Come fare. Portabilità su SIM Ho. Mobile: Quanto Tempo Serve? Quanti giorni di attesa? Ho. Mobile Portabilità Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche giorno è diventato ufficialmente operativo in Italia il nuovo operatore telefonico virtuale Ho. Mobile. Io ho già […]

Facebook ti farà sapere Quanto tempo stai su Facebook : (Foto: Jane Manchun Wong/Twitter) Quando due anni fa Wired chiese a Chris Cox, il Chief Product Officer di Facebook, se avessero mai pensato di creare un timer interno per consentire alle persone di sapere quanto tempo spendessero sul social, sorrise: “Un’idea interessante”. Non era una risposta di cortesia, evidentemente. Invece di farsi fare concorrenza da questa o quell’app esterna dedicata alla dieta digitale, il ...