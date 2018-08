Quanto e dove ha investito la Cina in Italia

Di Maio infierisce su Alfano : "Si doveva dimettere in Quanto Alfano" : "Mica c'era bisogno di una indagine per chiedere le dimissioni di Alfano... Alfano di doveva dimettere in quanto tale, ne aveva fatte già abbastanza". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Di Maio : “Chiesi passo indietro ad Alfano indagato? Si doveva dimettere in Quanto Alfano - ogni motivo era buono” : “C’è chi mi fa notare che avevo chiesto le dimissioni di Angelino Alfano perché indagato per abuso di ufficio, ma mica c’era bisogno di un’indagine per chiedere le dimissioni di Alfano? Andavano chieste comunque, si doveva dimettere in quanto tale, Alfano ne aveva fatte già abbastanza. Ora è un privato cittadino e non voglio infierire su di lui ma all’epoca ogni motivazione era buona per chiedere le dimissioni di ...

DAZN - Quanto costa - dove e cosa vedere. Esistono offerte per clienti Sky e Premium? : cosa È DAZN, quanto costa, E QUALI SONO I VANTAGGI? DAZN è un servizio di sport in streaming live e on demand che permette agli appassionati di vedere gli sport che amano quando e dove vogliono. DAZN, parte del Gruppo Perform, è già disponibile in Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Canada, Italia e verrà lanciato negli Stati Uniti il 10 settembre. Gli elementi centrali della missione di DAZN sono ...