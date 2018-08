Pubblicato il trailer di lancio di Destiny 2 | I Rinnegati | terza espansione del gioco

NBA 2K19 ha Pubblicato il “Broadcast Trailer” : NBA 2K19 si fa sempre più vicino per cui 2K ha pubblicato un nuovo interessante trailer del gioco, il "Broadcast Trailer".Come possiamo vedere dal filmato, di seguito riportato, nel trailer della durata di circa due minuti e mezzo avremo modo di vedere fasi di gioco in compagnia dei più grandi campioni del campo da basket.Per chi non lo conoscesse, NBA 2K19 è un imminente videogioco di simulazione di pallacanestro sviluppato da Visual Concepts e ...

Stormdivers dagli sviluppatori di Resogun sarà un Battle Royale : Pubblicato un nuovo trailer : Housemarque, studio di sviluppo finlandese che si è fatto un nome negli anni grazie a titoli arcade come Resogun, Nex Machina e Super Stardust, ha colto l'occasione della Gamescom 2018 per tornare a parlare del suo nuovo progetto Stormdivers, che segnerà l'esordio dello studio nel genere dei Battle Royale.Gli sviluppatori avevano presentato il gioco all'inizio dell'anno come un'esperienza fortemente orientata al multigiocatore, ma non avevano ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Shenmue 3 e Pubblicato un nuovo trailer : Sul palco della Gamescom 2018 è arrivato un annuncio molto atteso dai giocatori, ovvero quello della data di uscita di Shenmue 3.Ebbene, apprendiamo che Shenmue 3 arriverà il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PCInoltre, è stato pubblicato un nuovo video esclusivo che potete vedere qui sotto:Read more…

Shadow of the Tomb Raider : annunciata una partnership con Coca-Cola e Pubblicato un nuovo trailer : Oggi Square Enix ha annunciato una partnership con Coca-Cola per il lancio di Shadow of the Tomb Raider.Inoltre, il 12 settembre un lungometraggio intitolato "Making of a Tomb Raider" sarà trasmesso in alcuni teatri degli Stati Uniti, il film sarà caratterizzato da filmati di gioco "mai visti prima".Potete visionare il nuovo trailer riportato da Dualshockers, qui sotto. I partecipanti riceveranno una coppa e una "ricompensa in-game".Read ...

Fist of the North Star : Lost Paradise : disponibili i pre-order digitali e Pubblicato il nuovo Combat Trailer : Fist of the North Star: Lost Paradise sarà lanciato il 2 ottobre 2018! La vita in un mondo post-apocalittico non è semplice; affrontare il crimine dilagante, sventare una miriade di tentativi di omicidio e percorrere chilometri di deserto bruciato dal sole ogni giorno può mettere a dura prova anche il sopravvissuto più esperto. Preparatevi per il vostro durissimo viaggio in anticipo, prenotando digitalmente Fist of the North Star: Lost Paradise ...

Il thriller strategico Phantom Doctrine è disponibile da oggi : Pubblicato il trailer di lancio : Good Shepherd Entertainment e il team indipendente CreativeForge Games hanno pubblicato oggi Phantom Doctrine, un thriller strategico ambientato negli anni più caldi della Guerra Fredda che è ora disponibile su PS4 e su PC via Steam e GOG.Phantom Doctrine è un titolo strategico a turni che permetterà ai giocatori di interpretare il leader di una associazione segreta impegnata a combattere contro una cospirazione internazionale. Dovremo ...

The Banner Saga Trilogy esce domani : Pubblicato il trailer di lancio : In occasione dell'uscita odierna di The Banner Saga 3, 505 Games ha voluto ricordare con un comunicato stampa che The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition sarà disponibile a partire da domani 27 luglio 2018, e per l'occasione ha pubblicato anche un trailer di lancio che vi riportiamo in questa notizia.The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition arriverà sugli scaffali dei migliori negozi di videogiochi in una edizione fisica per Xbox One e PS4, e oltre ...