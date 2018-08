Pubblicato il prologo di Dragon Quest XI | Echi di un' era perduta

eurogamer

(Di martedì 28 agosto 2018) Nonostante sia l'undicesimo capitolo della serie principale acclamata dalla critica,XI:di un'eraè un'esperienza stand-alone con nuovi personaggi, un mondo estremamente dettagliato, dei combattimenti a turni perfettamente bilanciati e una storia accattivante che attirerà i fan di lunga data e chi ancora non conosce la serie. Tuttavia, ogni storia ha un inizio. Pero motivo è statoildiXI, per scoprire ciò che è successo prima dell'inizio di'epica avventura.XI:di un'erasarà disponibile su PS4 e Steam il 4 settembre 2018 in Nord America e in Europa.