Protagonista assoluto iOS 12 il 28 agosto | beta 11 per sviluppatori | cosa cambia?

Un Nintendo Direct in arrivo tra un paio di giorni : Super Smash Bros. Ultimate Protagonista assoluto : Dopo un E3 2018 da protagonista assoluto per quanto riguarda Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate tornerà a far parlare di sé all'interno di un nuovo Nintendo Direct recentemente annunciato dalla compagnia nipponica.Tra pochissimi giorni ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con il picchiaduro in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch. L'appuntamento è stato annunciato attraverso Twitter: l'8 agosto alle 16:00 ora italiana ci sarà spazio per ...