Pronostici MLS | 30-8-2018 | Analisi e Consigli Scommesse

(Di martedì 28 agosto 2018) Major League Soccer: tutti idelle partite in programma giovedì 30 agosto. Si gioca a partire dalle ore 02.00. Major League Soccer, giovedì 30 agosto. Si disputano 4 gare nella notte di giovedì nel campionato statunitense. Atlanta United guida la Eastern Conference a 54 punti e con due lunghezze di vantaggio sui New York RB. Nella Western Conference, invece, è al comando Dallas a quota 46 e a +1 dallo Sporting KC. MLS, idelle sfide di giovedì 30 agosto: DC United-Philadelphia Union I DC United sono usciti sconfitti per 1-0 dal campo dei New York RB interrompendo la propria imbattibilità che durava da cinque turni, impreziosita da 4 vittorie ed un pari. Rooney e compagni sono ora a -6 dai play-off della Eastern Conference. I Philadelphia Union sono reduci dal successo di misura ai danni dei New England Revolution. Si tratta del terzo successo ...