Procuratore Pennsylvania | il Vaticano sapeva di abusi sessuali

Abusi dei preti - il Procuratore della Pennsylvania : “Il Vaticano sapeva - non so il Papa” : “Non c'erano solo Abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano”: le parole del procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, che ha commentato i documenti analizzati dal Gran Jury che ha scoperto Abusi in sei su otto diocesi della Pennsylvania.Continua a leggere

