Problemi aggiornamento Destiny 2 oggi 28 agosto | orari manutenzione | novità 2 0 0

Con l’aggiornamento di agosto i Samsung Galaxy S7 Vodafone : Problemi chiamate risolti? : Ricevono l'aggiornamento con la patch di agosto anche i Samsung Galaxy S7 Vodafone, che stanno iniziando ad essere raggiunti dal pacchetto G930FXXU2ERH1, con CSC G930FVFG2ERH1, CHANGELIST 13895453, build date risalente al 31 luglio. Il link al download della release per l'installazione manuale è disponibile a questo indirizzo, ma potrete, com'è ovvio che sia, attendere anche la notifica OTA, specie se poco esperti o non avvezzi ad operazioni ...

Dal 23 agosto Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento di agosto : Problemi Instagram? : Ci stanno arrivando proprio in questi minuti le prime segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 o S7 Edge che stanno ricevendo l'aggiornamento di agosto. A distanza di pochi giorni dal rollout del firmware precedente ottimizzato sui modelli brandizzati TIM, dunque, occorre rivolgere lo sguardo in avanti per comprendere quale sia il reale impatto di un pacchetto software del genere sul device. In molti, effettivamente, erano in ...

In pausa i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento XXU2ERGE : Problemi Instagram attivi : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani no brand, in queste ore, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software XXU2ERGE. In molti si sarebbero addirittura spettati la patch di sicurezza del mese di agosto che pure è già in distribuzione in Italia e in Europa per i Galaxy S8 e i Note 8. Niente da fare tuttavia e l'update potrebbe rivelarsi pure come non molto utile. Lo scorso 23 luglio avevamo assistito alla distribuzione del primo ...

Aggiornamento XXU2ERG2 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ok stanby cella - ma Problemi chiamata? : Anche i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone ricevono il controverso Aggiornamento di luglio, lo stesso rilasciato per gli esemplari no brand qualche giorno fa, con sigla XXU2ERG2. Un pacchetto contraddistinto dalla date build del 4 luglio, sempre basato su Android 8.0 Oreo ed integrante le patch di sicurezza aggiornate al medesimo mese (quelle di agosto sono prossime). Se da un lato la release sembra aver corretto il bug relativo allo ...

Incessanti Problemi Telegram anche il 30 luglio : non funziona - aggiornamento continuo : Ci risiamo, i problemi Telegram che non funziona via app per Android e iPhone ma pure attraverso il servizio web sono palesi oggi 30 luglio. Il tutto dopo che circa 24 ore fa abbiamo assistito ad un altro poderoso down in tutto il mondo. Cosa sta succedendo in questi minuti? I problemi Telegram si sarebbero manifestatio in prima battuta intorno alle 19:30 di questa sera e sono più che mai concreti al momento di questa pubblicazione. Aprendo ...

No Man's Sky : disponibile il nuovo aggiornamento che risolve i Problemi con i salvataggi : A No Man's Sky è stata data una grande spinta grazie all'aggiornamento NEXT della scorsa settimana, anche se, come per la maggior parte delle patch importanti come questa, ci sono stati alcuni problemi iniziali. Uno dei più grandi è comparso sotto la forma di un pessimo bug che ha portato problemi ai salvataggi del gioco.Fortunatamente, come riporta Videogamer, lo sviluppatore Hello Games ha rapidamente risolto il problema con l'aggiornamento ...

Problemi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in chiamata con aggiornamento di luglio? Cade la linea e focus reset : Sono reali i Problemi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in chiamata con l'ultimo aggiornamento Oreo del corrente mese? Parliamo della patch di luglio a disposizione dei modelli no brand italiani da una settimana e che mostrerebbe una ben strana anomalia per le conversazioni vocali. La linea cadrebbe in corso d'opera, senza apparente motivo. Il firmware italiano del corrente mese è il XXU2ERG2 che, oltre ad introdurre appunto l'ultimissima patch di ...

No Man's Sky : l'aggiornamento NEXT ha causato Problemi con i salvataggi - ma Hello Games è già al lavoro su una patch : Come ormai saprete, No Man's Sky ha ricevuto l'importante aggiornamento NEXT che ha introdotto nel gioco numerose novità, il multiplayer, l'introduzione della visuale in terza persona e diverse migliorie al comparto grafico.Tuttavia, sembra che l'update abbia portato con sé anche qualche problemino tecnico. Come segnala Kotaku, parecchi giocatori hanno lamentato la cancellazione dei propri progressi nei file di salvataggio, inconveniente che ...

Prime informazioni per Samsung Galaxy S9 e S8 sull’aggiornamento di luglio : i Problemi risolti : Dopo un paio di settimane di attesa, in queste ore è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un S8, con alcune novità che vanno prese in considerazione in modo più dettagliato. In particolare, per il top di gamma 2018 possiamo momentaneamente svincolarci dalle questioni di natura economica, considerando il fatto che nelle ultime settimane si è parlato in ...

Problemi Fortnite del 19 luglio - le novità dell’aggiornamento : Fortnite è offline per manutenzione oggi, giovedì 19 luglio 2018. L'annuncio è arrivato direttamente da Epic Games, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. I server sono andati offline a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. In questo momento quindi gli appassionati di Fortnite devono solo munirsi di tanta pazienza perché non si sa quando il gioco tornerà online. Per adesso infatti Epic Games si è limitata solo ad annunciare ...

Anticipazioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sull’aggiornamento di luglio : i Problemi risolti : Arrivano notizie tutto sommato incoraggianti per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora legati al Samsung Galaxy S8 o al Galaxy S8 Plus. Dopo i cattivi presagi della scorsa settimana, in riferimento a presunti problemi riguardanti l'aggiornamento di luglio (qui trovate tutte le informazioni del caso), oggi 17 luglio è possibile guardare con maggiore fiducia al "futuro prossimo" per il top di gamma 2017. Proviamo dunque a ricapitolare le ...

Primi Problemi Huawei P10 Lite dopo l’aggiornamento Oreo : gestiamo al meglio le notifiche : Ci sono segnali discordanti in questi giorni per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, dopo l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento Android Oreo. Come vi ho riportato qualche giorno fa, infatti, i riscontri da parte di coloro che hanno testato l'upgrade sono tutto sommato abbastanza positivi dal punto di vista della durata della batteria. In molti registrano valori in linea rispetto a quelli che abbiamo toccato con mano con Android ...

In prima linea il Huawei P20 Lite con aggiornamento B144 : i Problemi risolti : Per il Huawei P20 Lite è a appena partito un nuovo aggiornamento. Si tratta del pacchetto B144 che porta con se la risoluzione di alcuni problemi e pure il miglioramento dell'esperienza d'uso dello smartphone sotto alcuni aspetti. Esaminiamo più da vicino il firmware nuovo di zecca , in base al changelog rilasciato dagli stessi sviluppatori. Partiamo con il numero build dell'update pensato per il Huawei P20 Lite: ANE-LX1 8.0.0.144 (C432). Il ...

Lontanissimo l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus di luglio? In USA Problemi e ritiro : A che punto siamo con l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus di luglio? Quando l'ex top di gamma potrà contare sulla patch di sicurezza del mese corrente? Le notizie in merito al prossimo passo da compiere sul device non sono affatto confortanti e per il modello distribuito in USA. In queste ore infatti si è assistito addirittura ad un ritiro del firmware per sopraggiunti problemi. Cerchiamo di capire bene quali siano gli errori imputabili ...