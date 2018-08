PRINCIPESSA ODESCALCHI | RISSA A COLPI DI SPAZZOLA CON COMMESSO OVS Tenta rapina | bottino

Lucrezia Odescalchi arrestata per rapina/ La PRINCIPESSA si vendica del vigilante a colpi di spazzola : Week end di shopping finito male per Lucrezia Odescalchi che finisce in manette arrestata per rapina e, non contenta, prende a colpi di spazzola l'impiegato che l'ha fermata. Un fine settimana di shopping finito male? Capita a tutti ma la maggior parte dei casi non si esce in manette e in arresto dal negozio in cui si entra. Sembra che lo stesso non sia successo alla principessa Lucrezia Odescalchi famosa per il suo carattere fumantino e, ...