Primo bus migranti sbarcati da Diciotti arrivato a Rocca di Papa : Roma, 28 ago. , askanews, - Il Primo pullman con a bordo i migranti sbarcati dalla nave Diciotti è arrivato al centro d'accoglienza "Mondo migliore" di Rocca di Papa, nei pressi di Roma.Animi accessi all'arrivo del mezzo, accolto sia da sostenitori - che hanno salutato i migranti con un "welcome" e "forza, benvenuti" - sia da ...

Atp Cincinnati - Cilic è il Primo semifinalista : battuto lo spagnolo Carreno-Busta : Al Master 1000 di Cincinnati, Marin Cilic supera in due set lo spagnolo Pablo Carreno-Busta ed è il primo semifinalista del torneo Atp dell’Ohio Al torneo sul cemento di Cincinnati Marin Cilic si qualifica per primo alle semifinali. Il croato ha battuto ai quarti di finale, in un’ora e 45 minuti di gioco, Pablo Carreno-Busta, tennista numero 13 al mondo. Lo spagnolo torna sconfitto a casa dopo un match in cui ha perso due set ...

Un grande Executive di lusso - entro agosto il Primo volo del nuovo Airbus ACJ320neo : Teleborsa, - Uno dei più grandi Executive di nascita e non frutto della occasionale trasformazione di liners esistenti. E' l'Airbus ACJ 320neo, New Engine Option,, dove ACJ sta per Airbus Corporate ...

Un grande "Executive di lusso" - entro agosto il Primo volo del nuovo Airbus ACJ320neo : Uno dei più grandi executive di nascita e non frutto della occasionale trasformazione di liners esistenti. E' l' Airbus ACJ 320neo, New Engine Option,, dove ACJ sta per Airbus Corporate Jet, appena ...

Ciclismo - il preparatore di Nibali : ‘Al Primo posto c'è il business’ : Tre settimane dopo l’incredibile caduta nella tappa dell’Alpe d’Huez, Vincenzo Nibali è ormai tornato a pedalare su strada. Il campione del Team Bahrain Merida sta rispettando i tempi di recupero per poter essere al via della Vuelta Espana il prossimo 25 agosto, un passaggio obbligato per arrivare poi ai Mondiali di fine settembre in ottima forma. [VIDEO] Dalle pagine de Il Mattino di Padova il suo preparatore Paolo Slongo ha parlato con un ...

Pisa - il Primo atto della giunta a guida leghista : sgomberi nello “storico” campo rom. “Tolleranza zero con gli abusivi” : A Pisa la neogiunta a trazione leghista insediatasi da poco più di un mese ha individuato il primo provvedimento da mettere in campo prima della pausa estiva: lo sgombero dei campi rom. Dopo l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono iniziati i primi interventi della Polizia Municipale per sgomberare il campo nomadi di Coltano, che a suo modo è “storico” e che si trova a poche centinaia di metri da quell’area che ...

Primo Airbus A350 XWB Ultra Long Range già con i colori di Singapore Airlines pronto per i test : Teleborsa, - E' destinato alla flotta di Singapore Airlines il Primo A350 XWB Ultra Long Range capace di prestazioni non stop su distanze fino ad oggi impensabili è nello stabilimento Airbus di Tolosa,...

Primo Airbus A350 XWB Ultra Long Range già con i colori di Singapore Airlines pronto per i test : E' destinato alla flotta di Singapore Airlines il Primo A350 XWB Ultra Long Range capace di prestazioni non stop su distanze fino ad oggi impensabili è nello stabilimento Airbus di Tolosa, in Francia, ...

Arriva la Balena volante! Ecco il Primo decollo dell’incredibile Airbus Beluga XL [VIDEO] : Ispirato alle forme del cetaceo bianco Beluga, il nuovo aereo Airbus può trasportare fino a 53 tonnellate Un esemplare del mastodontico Airbus Beluga XL è partito da Blagnac, vicino la città di Tolosa, nel Sud-Ovest della Francia. E’ il primo volo di prova di cui è stato protagonista l’ultima creazione dell’Airbus, un vero e proprio gigante dei cieli lungo 63,1 metri e alto circa 19 metri. L’inedito aereo cargo – capace di trasportare 53 ...

Balene volanti : decolla il Primo Airbus Beluga XL : Giovedì 19 luglio 2019 ha compiuto il suo primo decollo dall'aeroporto di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia, il nuovo Airbus Beluga XL, versione "allargata" del celebre maxi aereo cargo del consorzio aeronautico europeo. Basato sull'Airbus A330-200, il nuovo Beluga XL, alto quasi 19 metri, h

TINA TURNER - MORTO SUICIDA IL FIGLIO PrimoGENITO/ Craig Raymond - sconvolto per gli abusi del padre Ike : TINA TURNER, MORTO SUICIDA il FIGLIO PRIMOGENITO. Craig Raymond si è sparato un colpo alla testa. E' stato trovato nella sua abitazione di Studio City, aveva 59 anni(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:20:00 GMT)

TINA TURNER - MOROT SUICIDA IL FIGLIO PrimoGENITO/ Craig Raymond - sconvolto per gli abusi del padre Ike : TINA TURNER, morto SUICIDA il FIGLIO PRIMOGENITO. Craig Raymond si è sparato un colpo alla testa. E' stato trovato nella sua abitazione di Studio City, aveva 59 anni(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Nepal Airlines riceve il suo Primo Airbus widebody : è un A330 : Teleborsa, - Consegnato a Nepal Airlines il primo di due Airbus A330-200 che saranno noleggiati dalla portoghese Hi Fly , aerolinea charter portoghese con sede a Lisbona, n.d.r., al possibile scopo di ...

Nepal Airlines riceve il suo Primo Airbus widebody : è un A330 : Consegnato a Nepal Airlines il primo di due Airbus A330-200 che saranno noleggiati dalla portoghese Hi Fly , aerolinea charter portoghese con sede a Lisbona, n.d.r., al possibile scopo di trasportare ...