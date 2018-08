Presidente Ronaldo | il Fenomeno vicino all' acquisto di una squadra di Liga

Ronaldo diventa Presidente : il Fenomeno acquista il Real Valladolid : Dalle magie in campo ad un ruolo del tutto nuovo, Ronaldo è pronto a ricominciare da dietro una scrivania. Proprio così, il Fenomeno sta per tornare nel mondo del calcio da protagonista: l'ex campione brasiliano sarà il presidente del Real Valladolid , club che milita in Liga. Operazione in fase di definizione: come riportato dal programma "El ...

Ronaldo acquista il Valladolid per 30 milioni/ Ultime notizie Liga - il Fenomeno pronto a diventare Presidente : Ronaldo acquista il Valladolid per 30 milioni di euro Ultime notizie Liga, il Fenomeno ex Inter e Real Madrid pronto a diventare presidente del club spagnolo(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:03:00 GMT)

Juventus - il Presidente del Parlamento Europeo Tajani ha incontrato Cristiano Ronaldo : Questo pomeriggio tutti i giocatori della Juve hanno fatto il loro ritorno nel centro sportivo della Continassa. Da oggi per i campioni d'Italia è iniziata la preparazione con il gruppo praticamente al completo, in vista di quelli che saranno i primo impegnti ufficiali. Massimiliano Allegri, pertanto, può contare su tutti gli effettivi a disposizione ed è dunque scattato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato. Nel corso del ...

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato Presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – In Grecia il primo brindisi col Presidente Agnelli : la FOTO : Calici in mano e grandi sorrisi: la prima FOTO di Cristiano Ronaldo col Presidente della Juventus Andrea Agnelli Il mercato italiano ha distolto tutta l’attenzione che tutto il mondo doveva riporre oggi, sulla prima semifinale dei Mondiali di Russia 2018, tra Francia e Belgio. Cristiano Ronaldo e l’annuncio ufficiale della Juventus sull’arrivo del calciatore portoghese nel club bianconero hanno sconvolto tutto il mondo ...

Cristiano Ronaldo - Trump sbaglia il suo nome e la splendida risposta del Presidente portoghese : Quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa alla Casa Bianca, i due leder hanno parlato anche un po’ di calcio. Dopo aver confessato che suo figlio Barron sa tutto sulla stella della nazionale lusitana, Cristiano Ronaldo, Trump si è chiesto quanto fosse bravo e se la sua controparte portoghese fosse impressionata dal suo gioco, sottolineando: “Dicono che sia il più grande di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’ex Presidente del Real Madrid Calderon svela : “le colpe di Perez e la pista bianconera” : Ramòn Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato del possibile addio dal club Madridista di Cristiano Ronaldo, destinato alla Juventus L’ex presidente del Real Madrid, Ramòn Calderon, non è riuscito a restare ‘inerme’ durante questi caldi giorni di mercato. Le notizie sul possibile addio di Cristiano Ronaldo lo hanno scosso, come rivelato ai microfoni di TuttomercatoWeb. In primis Calderon ha puntato il dito ...