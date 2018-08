Preliminari Champions League | l’Ajax torna tra le grandi d’Europa | nell’urna di Monaco

Preliminari Champions League - i risultati : l’Ajax ‘controlla’ - blitz dello Young Boys : Preliminari Champions League – Si sono disputate tre importanti partite valide per i Preliminari di Champions League, domani altre tre gare e quadro completo in vista dei sorteggi della fase a gironi. Dopo il successo dell’andata per 3-1 controlla l’Ajax, pareggio del club olandese contro la Dynamo Kiev che vale la qualificazione. blitz dello Young Boys contro la Dinamo Zagabria. Pareggio dell’AEK e qualificazione, ...

Preliminari di Champions : tris dell'Ajax alla Dinamo Kiev - l'Aek vince in trasferta : Gli olandesi si impongono per 3-1, i greci stendono il Vidi. Pareggio tra Young Boys e Dinamo Zagabria

Preliminari Champions League - tutti i risultati : bene Dinamo Kiev ed Ajax - blitz Salisburgo : Preliminari Champions League – Si sono giocate importanti gare valide per i Preliminari di Champions League, nel primo match successo della Dinamo Kiev contro lo Slavia Praga, al Bate Borisov basta il pareggio per superare il turno contro il Qarabag. Basta il pareggio esterno al PAOK, eliminazione per il Celtic. Ok il Benfica dopo il pareggio esterno contro il Fenerbahce, tutto facile per l’Ajax contro lo Standard ...

Preliminari Champions League - la Dinamo Zagabria controlla la qualificazione : Preliminari Champions League, si sono giocate tra gare valide per la competizioni, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. La Dinamo Zagabria controllo dopo il 5-0 dell’andata e pareggia in trasferta contro l’Hapoel Beer Shava, basta il pareggio per lo Shkendija mentre niente da fare per il Legia nonostante il successo in trasferta. Preliminari Champions League, i risultati di oggi H. Beer Sheva (Isr)-Din. ...

Pronostici Preliminari Champions oggi : in campo Stella Rossa e Cluj nel secondo turno : Ci si avvicina sempre di più all'inizio dei campionati, e nel frattempo è gia' scoccata l'ora dei preliminari di Champions League. oggi, 24 luglio, sono in programma sette partite valide per il secondo turno. Chi vorra' accedere alla fase a gironi dovra' sudare parecchio, e superare dopo questo altri due ostacoli. Non è mai facile fare Pronostici [VIDEO] sulle partite che si giocano nel periodo estivo, perché a volte la condizione fisica si ...

Champions League - il sorteggio del terzo turno dei Preliminari : L'Italia è già certa di avere quattro squadre nella fase a gironi della prossima Champions League, con Juventus, Napoli, Roma e Inter che attendono il 30 agosto per conoscere gli avversari da ...

Preliminari Champions League - tutto facile per Celtic e Rosenborg : Preliminari Champions League – Si sono concluse altre gare valide per i Preliminari di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Basta lo 0-0 al Qarabag per superare il turno, tutto facile davanti al pubblico amico per Tiraspol e Rosenborg, successo in trasferta per l’Astana. Benissimo anche il Celtic, basta il pareggio al Trnava per staccare il pass qualificazione. Preliminari Champions ...

Preliminari Champions League - dominio Hapoel Beer Sheva : bene anche Stella Rossa e Ludogorets : Preliminari Champions League – Si sono concluse le gare valide per i Preliminari di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Vince e convince l’Hapoel Beer Sheva, tutto facile contro il Flora, dominio anche per il Ludogorets che domina in lungo ed in largo. Spettacolo tra TNS e Shkendija, tra andata e ritorno 4-5 il risultato finale. Non sbaglia la Stella Rossa, 2-0 contro ...

Probabili formazioni Qarabag – Olimpia Lubiana - Preliminari Champions League - 18-07-2018 : Le Probabili formazioni di Qarabag-Olimpia Lubiana, preliminari Champions League, 18 Luglio 2018 E’ il match di ritorno della sfida dei preliminari di Champions League. All’andata gli azeri sono andati a vincere su un campo ostico come quello di Lubiana. Lo hanno fatto con la rete realizzata da Wilde Guerrier al 79° minuto di gioco. Ora si gioca la gara di ritorno in casa, con più possibilità di passare il turno, avendo a ...