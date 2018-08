POSTE ITALIANE | 1580 ASSUNZIONI ENTRO IL 2018 Ultime notizie | contratti a tempo

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2% - POSTE ITALIANE a -1 - 6% - 22 agosto 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2% - POSTE ITALIANE a -1 - 6% (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:07:00 GMT)

Aria di cambiamento per POSTE ITALIANE : PosteMobile S.p.A. diventerà PostePay S.p.A. : "Offrire prodotti e servizi ancora più evoluti": è questo l'obiettivo costantemente inseguito da Poste Italiane. L'azienda, mediante un comunicato, ha annunciato l'intenzione di […]

Occhio alla truffa : tornano i falsi SMS per i clienti POSTEPay e POSTE Italiane : Nuove minacce per gli utenti PostePay e Poste Italiane, alle prese con SMS indesiderati che provano a sottrarre le credenziali di accesso.

POSTE ITALIANE e Zurich : ipotesi alleanza nella Rc Auto : Zurich, la compagnia assicurativa elvetica guidata dall'Amministratore Delegato Mario Greco starebbe valutando in maniera molto prudente la possibilità di un accordo di partnership nel settore RcAuto con Poste italiane. A rivelarlo è stato ieri, 15 agosto 2018 "Il Sole24ore". Il quotidiano di Confindustria evidenzia come questa iniziale manifestazione d'interesse segue altre cinque o sei offerte avanzate nei mesi scorsi da importanti player ...

POSTE ITALIANE - le posizioni corte di Discovery Capital : La Consob rende noto che, dal 9 agosto 2018, il Gruppo Discovery Capital Management detiene una posizione ribassista su Poste Italiane dello 0,51%. Intanto, a Piazza Affari, la più grande ...

Turchia - banche italiane esPOSTE per 16 - 8 mld dollari : Roma, 10 ago., askanews, - Alla fine del 2017 le banche italiane erano esposte nei confronti della Turchia per 16,8 miliardi di dollari con ulteriori 5 miliardi di dollari di potenziale esposizione ...

Crolla la lira turca - banche italiane esPOSTE per 15 miliardi di euro - : Non si arresta il crollo della valuta di Ankara, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Mercati in allarme: i timori di un contagio al sistema finanziario europeo ...

In Rete gira un nuovo tentativo di truffa a nome di POSTE Italiane : Sta girando in Rete un nuovo tentativo di truffa a nome di Poste Italiane (azienda ovviamente estranea alla vicenda). Scopriamo insieme tutti i dettagli

POSTE ITALIANE ha annunciato la chiusura di SIMply BancoPosta : Poste Italiane ha appena deciso di chiudere SIMply Banco Posta, un servizio che permetteva di gestire la propria carta prepagata Postepay attraverso l'ausilio […]

POSTE ITALIANE : nuovo accordo sul premio risultato 2018 : E’ stato firmato con tutte le Organizzazioni sindacali l’accordo sul premio di risultato 2018 del personale non dirigente di Poste

POSTE ITALIANE - utili in forte aumento. Del Fante : "Confermiamo obiettivi per il 2018" : Poste Italiane ha chiuso il primo semestre con un utile netto in forte aumento nel primo semestre del 2018 a 735 milioni, con un incremento del 44,1% rispetto al primo semestre del 2017, grazie all'...