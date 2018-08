Ponte - autista Basko : "Io persona offesa" : 18.58 L'immagine del suo camion con la scritta Basko fermo a pochi passi dal punto dello schianto del Ponte Morandi ha fatto il giro del mondo. Ora il 37enne autotrasportatore di Salerno ma residente a Genova, sta valutando la possibilità di entrare come 'persona offesa' per i danni patiti dal punto di vista psicologico, nell'inchiesta della procura di Genova sul crollo del Morandi. L'uomo,spiega il suo legale, non ha riportato lesioni fisiche ...