Ponte | Toti non accetta il diktat del M5S E Toninelli | «Autostrade metta i soldi

Genova - la battaglia del Ponte. Di Maio : lo costruirà Fincantieri. Toti : Autostrade nostro interlocutore : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Ponte - Toti non accetta il diktat del M5S : Il governatore ligure: «Di Maio vuole Fincantieri per rifare il viadotto? D’accordo, ma Autostrade paghi e presenti il piano»|

Ponte - è scontro sulla ricostruzione. Toti : «Autostrade nostro interlocutore» : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Ponte - è scontro sulla ricostruzione Toti : Autostrade nostro interlocutore : A tracciare le linee d'azione è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel suo intervento davanti alle Camere, rafforzato dalla voce politica del vicepremier Luigi Di Maio. Ma ...

Ponte - è scontro sulla ricostruzione. Toti : 'Autostrade nostro interlocutore' : A tracciare le linee d'azione è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel suo intervento davanti alle Camere, rafforzato dalla voce politica del vicepremier Luigi Di Maio. Ma ...

Ponte Genova - botta e risposta Toti-governo : “Autostrade deve pagare”. Di Maio : “Tocca allo Stato” : Il vicepremier sostiene che a ricostruire il Ponte Morandi dovrebbe un'azienda di Stato, pronta la risposta del Governatore della Liguria: "La concessionaria è ancora Autostrade, tocca a lei pagare e presentare un piano"Continua a leggere

Ponte - è scontro sulla ricostruzione. Toti : «Autostrade nostro interlocuore» : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Ponte - è scontro sulla ricostruzione. Toti : 'Autostrade nostro interlocuore' : A tracciare le linee d'azione è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel suo intervento davanti alle Camere, rafforzato dalla voce politica del vicepremier Luigi Di Maio. Ma ...

Ponte - è scontro sulla ricostruzione Toti : 'Autostrade nostro interlocuore' : A tracciare le linee d'azione è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel suo intervento davanti alle Camere, rafforzato dalla voce politica del vicepremier Luigi Di Maio. Ma ...

Ponte Morandi - Di Maio e Toninelli : “Lo ricostruirà Fincantieri”. Toti : “Spetta ad Autostrade - ma auspico collaborazione” : L’idea era stata lanciata dall’amministratore delegato Giuseppe Bono negli scorsi giorni. Ed è piaciuta al governo. Che prima ha parlato in maniera sibillina di “un’azienda di Stato” e poi ha chiarito che la ‘prescelta’ per la ricostruzione del Ponte Morandi, almeno nelle intenzioni, è proprio Fincantieri. Una soluzione che non dispiace anche al governatore della Liguria e commissario per ...

Di Maio : 'Autostrade rinazionalizzate. Fincantieri - che è statale - costruirà il nuovo Ponte'. Ma Toti non concorda : Il vicepremier, in un lungo post su Fb, conferma la linea ribadita già da altri protagonisti del M5s. Fincantieri, che è statale, costruirà il nuovo ponte - "Quel che è certo è che il tema delle ...

Toti : 'A ricostruire il Ponte sarà Autostrade. Entro venerdì il piano' : Ribatte in serata il vicepremier Di Maio twittando: 'Lo dica alle famiglie delle vittime. A rifare il ponte dev'essere un'azienda di Stato' -

AUTOSTRADE - TONINELLI : “VIA CONCESSIONI”/ Video - Morandi : Di Maio vs Toti : “Ponte lo farà azienda di stato” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro TONINELLI riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:45:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Toti : “Società Autostrade costruirà la Gronda” : “Siccome siamo a legislazione vigente, il piano di costruzione della Gronda autostradale di Genova Ponente da parte di Società Autostrade resta quello previsto prima del Crollo del Ponte Morandi. Quando qualche provvedimento avente forza di legge lo metterà in discussione, ne discuteremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Totioggi pomeriggio a Genova. “Chi deve ...