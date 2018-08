Ponte Morandi | Renzo Piano dona “idea” per la ricostruzione | “Fare presto | non in fretta”

Crollo Ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Genova - crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di Ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi - Di Maio “fuori prenditori dallo Stato”/ M5s vs Autostrade “Benetton dia nomi di chi finanziano” : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:35:00 GMT)

Il pm di Genova Francesco Cozzi : "È ancora presto per parlare di responsabilità - avanti con gli accertamenti sul crollo del Ponte Morandi" : Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità" in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".Al momento, ha aggiunto il procuratore, non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere ...

Crollo Ponte Morandi - perché gli sfollati dovranno continuare a pagare il mutuo : Le 300 famiglie sfollate dai palazzi sottostanti il ponte Morandi di Genova, crollato parzialmente lo scorso 14 agosto, dovranno continuare a pagare il mutuo anche se le loro case verranno demolite. Non basta la sospensione del pagamento effettuata da alcuni istituti bancari: serve un decreto del governo che preveda l'annullamento definitivo. Ecco perché.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi - procuratore Genova "nessun indagato - presto per parlare di responsabilità" : Ancora nessun indagato per il Crollo del ponte Morandi. Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità". Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".

Crollo Ponte Morandi - nominato pool esperti per struttura commissariale : E' stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal governatore ligure Giovanni Toti e incaricata di realizzare i primi interventi urgenti a seguito del Crollo del ponte Morandi. Lo rende noto le regione Liguria. Cinque i tecnici individuati: Stefano Pinasco, ingegnere del comune di Genova, Enrico Zio ingegnere del Politecnico di Milano, Emanuele Gissi e Alessandra ...

Ponte Morandi - protezione civile : “Priorità sono cittadini e viabilità. Avanti realizzando ciò che si deve” : È iniziato con un primo incontro con il governatore Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, la visita nel capoluogo ligure del capo della protezione civile Angelo Borrelli. Al termine della riunione Borrelli ha spiegato che “non c’è un nodo particolare ma bisogna andare Avanti realizzando gli interventi necessari. Non è un problema di fondi, che credo possano bastare, ma di interventi che devono essere disciplinati ...

Crollo Ponte Morandi - Bersani : “Toninelli straparla. Il governo usa i problemi per creare consenso anziché risolverli” : L'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, dà un giudizio sull'operato del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e sul governo Lega-M5S: "Stanno usando i problemi invece di provare a risolverli. Stanno seminando per far crescere il consenso. Sulla questione dei migranti, ad esempio, sventolano buoni argomenti per suscitare cattivi sentimenti. Picchiare il pugno sul tavolo dell'Europa si può fare, ma non ricattando a bordo di una nave delle ...

CROLLO MORANDI - TONINELLI : "AUTOSTRADE PAGA - MA Ponte LO FÀ LO STATO"/ Ultime notizie - scontro Toti-Di Maio : CROLLO Genova, TONINELLI vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il PONTE MORANDI". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Crollo Morandi - Toninelli “paga Autostrade - Stato rifà il Ponte”/ Ultime notizie - cosa c’è nella concessione : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Danilo Toninelli : “Autostrade metterà i soldi e lo Stato ricostruirà l’opera” : "Autostrade i soldi li mette, ma lo ricostruiamo noi il ponte. Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini", ha dichiarato questa mattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della ricostruzione del ponte ...

Ponte Morandi - Toninelli : 'Autostrade metta soldi ma ponte lo ricostruiamo noi' : Il ministro delle Infrastrutture ha anche annunciato che 'il governo quindi è compatto a respingere il piano della società' - "E' normale che Autostrade debba mettere i soldi ma è altrettanto normale ...

Ponte Morandi Genova - Toninelli : "Autostrade metta i soldi ma lo ricostruiamo noi" : Il ministro dei Trasporti: "Affidare a Fincantieri-Cdp è una strada, decide il governo" Ponte Morandi, Autostrade pubblica convenzione. Toninelli: "Rivedremo le concessioni"