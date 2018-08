Ponte Morandi Genova | Toninelli | Autostrade metta i soldi ma lo ricostruiamo

Ponte Morandi - Toninelli : “Chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi”. Bagarre in Commissione : “Dopo 20 anni di segretezza, il ministero pubblicherà le convenzioni. Entro domani saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in audizione nelle commissioni riunite alla Camera. “E chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi” ha detto scatenando al rivolta delle opposizioni L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Chi ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Gronda? Sbaglia chi la collega con la tragedia” : Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli chiude una turbolenta audizione con le commissioni VIII riunite di Camera e Senato: “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Il giorno dell’immane catastrofe è stato detto che era tutto a posto. Possono iniziare a versare un’infinitesima parte del risarcimento. Dovranno mettere i soldi. Il Ponte sarà ricostruito con il timbro dello ...

Ponte Morandi : oggi sopralluogo di inquirenti e Commissione ispettiva : La procura intanto procede con l'incidente probatorio e per questo serve mantenere intatto, per quanto possibile, ciò che resta dell'intera struttura del viadotto -

Crollo del Ponte Morandi - tre nomi di Autostrade nel mirino della Procura di Genova : E il Provveditore alle Opere Pubbliche Ferrazza si presenta al pm, rende spontanee dichiarazioni e consegna dei documenti chiave

Crollo Ponte Morandi - gli sfollati dovranno continuare a pagare il mutuo : Oltre il danno, anche la beffa. Dopo aver visto la propria casa andare a pezzi a causa del Crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto, gli sfollati di Genova dovranno continuare a pagare il mutuo, nonostante non abbiano più a disposizione l'immobile. L'ordinamento del nostro Paese, infatti, stabilisce che il debito contratto con una banca debba comunque essere saldato. Insomma, eccezioni a parte, potrebbe non esserci alcuno sconto per le ...

Firenze - Comune accelera i lavori sul Vespucci. A maggio 3 professori avevano chiesto la chiusura del Ponte di Morandi : Secondo gli esperti quel ponte nel pieno centro di Firenze andava chiuso a maggio ma il Comune ha deciso di non ascoltarli: tutt’oggi il Vespucci rimane aperto al traffico dei fiorentini e si dovrà aspettare fino a metà settembre per i lavori di messa in sicurezza. E come se non bastasse, c’è un altro aspetto che sta facendo preoccupare non poco i cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di strada: a progettare il ponte Vespucci negli ...

Ponte Morandi - Toninelli : 'basta inseguire le emergenze - serve manutenzione' : 'Ecco gli effetti dell'azione politica del governo del cambiamento. Dopo quasi 20 anni dalla privatizzazione, dopo 20 anni di segreti e di omissis, Autostrade per l'Italia dice improvvisamente di ...

Crollo Ponte Morandi - Ingegneri : valutare la sicurezza delle infrastrutture : Piano nazionale delle infrastrutture Sul piano delle infrastrutture gli Ingegneri propongono di dare avvio ad un progetto generale delle infrastrutture in Italia, che rilanci fortemente l'economia e ...

AUTOSTRADE/ Le trappole nella ricostruzione del Ponte Morandi e nella Gronda : Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova i decisori pubblici sono chiamati a prendere con urgenza scelte sulla ricostruzione del viadotto e sulla Gronda. UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:03:00 GMT)SCENARIO/ Il fallimento di Tria in Cina apre le danze degli speculatori, di S. CingolaniREVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Come aiutare il Governo a fare la scelta giusta, di U. Arrigo

Sul Ponte Morandi di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Tensione con Forza Italia e Lega : Ribaltare il sistema, puntando sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Ponte Morandi - Di Maio e Toninelli : “Lo ricostruirà Fincantieri”. Toti : “Spetta ad Autostrade - ma auspico collaborazione” : L’idea era stata lanciata dall’amministratore delegato Giuseppe Bono negli scorsi giorni. Ed è piaciuta al governo. Che prima ha parlato in maniera sibillina di “un’azienda di Stato” e poi ha chiarito che la ‘prescelta’ per la ricostruzione del Ponte Morandi, almeno nelle intenzioni, è proprio Fincantieri. Una soluzione che non dispiace anche al governatore della Liguria e commissario per ...

AUTOSTRADE - TONINELLI : “VIA CONCESSIONI”/ Video - Morandi : Di Maio vs Toti : “Ponte lo farà azienda di stato” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro TONINELLI riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:45:00 GMT)

Ponte Morandi - "lavori a Fincantieri-Cdp" : A Fincantieri e Cdp i lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. A sottolinearlo sono il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Ma ...

Di Maio : a rifare Ponte Morandi dovrà essere un'azienda di Stato : Milano, 27 ago., askanews, - 'Toti vuol far ricostruire il ponte Morandi ad Autostrade? Lo dica alle famiglie delle vittime. A rifare il ponte dovrà essere un'azienda di Stato'. Lo scrive su Twitter ...