Ponte Genova | Toninelli | Autostrade mette soldi ma il ponte lo facciamo noi

Renzo Piano dona progetto per nuovo Ponte a Genova : 'Bisogna ricostruire bene e senza fretta' ha detto l'archistar e senatore a vita. 'Il ponte Morandi presentava problemi da lunga data' ha detto oggi il procuratore Cozzi secondo il quale finora è ...

Genova - Toninelli : "Il Ponte lo facciamo noi - pagherà Autostrade" : Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ieri massacrato dai membri delle commissioni Ambiente di Camera e Senato dopo la sua audizione, è tornato a parlare di ponte Morandi a Genova e della sua ricostruzione e, intervenendo a Radio Anch'Io, ha spiegato che il governo di Giuseppe Conte intende ricostruire il ponte crollato, ma non sarà Autostrade per l'Italia a farlo.Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini ...

Crollo Genova - Toti : possibile Ati per realizzazione nuovo Ponte : Genova,, askanews, - Per la realizzazione del nuovo pontedi Genova "Fincantieri come Cassa Depositi e Prestiti ha offertola sua disponibilità, che noi abbiamo già girato a societàAutostrade. Non so ...

CONCESSIONI AUTOSTRADE - DI MAIO “PAGHINO GOVERNI PASSATI”/ Ponte Genova - Toti “pool imprese per ricostruzione” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Renzo Piano dona una "idea" per il nuovo Ponte a Genova : "Fare presto - ma non in fretta" : Di Maio: "Fuori i prenditori dallo Stato" Così scrive il vice premier sul Blog delle Stelle, nel quale torna a parlare degli intrecci tra i concessionari dello Stato e la ''mala politica dei vecchi ...

RENZO PIANO RICOSTRUISCE NUOVO Ponte GENOVA?/ Ultime notizie : l'idea dell'archistar al summit con Toti e Bucci : RENZO PIANO, da Toti con plastico per NUOVO PONTE Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - il legale : “Difficile togliere la ricostruzione ad Autostrade” : “Mi pare difficile che finché una concessione è in piedi, qualcuno possa riprendersene un pezzo e realizzare” una nuova struttura: l’alternativa sarebbe “una realizzazione ‘in danno’ ma ci vorrebbe prima l’inadempimento del concessionario”. Lo sottolinea all’Adnkronos Marco Padovan, titolare dell’omonimo studio legale milanese che da anni assiste, anche all’estero, imprese e ...

Toti : Renzo Piano al lavoro per il nuovo Ponte di Genova : ... il vice premier Luigi Di Mai o sul Blog delle Stelle torna parlare degli intrecci tra i concessionari dello stato e la ''mala politica dei vecchi partiti". Fuori i prenditori dallo Stato" scrive Di ...

Crollo Ponte Genova : partono richieste danni dai familiari delle vittime : partono le richieste danni da parte dei famigliari delle vittime del Crollo di Ponte Morandi. Alcuni dei legali che li rappresentano hanno inviato, infatti, lettere tanto ad Autostrade quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Abbiamo già inviato lettere di richiesta danni ad Autostrade per l’Italia, Atlantia e Ministero”, fa sapere l’avvocato Umberto Pruzzo, che rappresenta tutti i familiari di ...

Renzo Piano : «Ecco la mia idea di Ponte per Genova» : L'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una «idea di ponte» che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando...

