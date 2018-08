Ponte della Scafa | riapre a senso unico Montino | ' Tre mesi per la messa in sicurezza'

Crollo Ponte Genova - Renzo Piano : l’area della Val Polcevera “ha un grande valore urbanistico” : A Genova l’area della Val Polcevera interessata dal Crollo del ponte Morandi “è di grandissima importanza” anche se “sostanzialmente periferica. Ho lavorato sempre sul tema delle periferie, un’area di trasformazione, industriale e ferroviaria, un’area di straordinaria importanza per la citta’, Genova non puo’ pensare di crescere ne’ verso mare ne’ verso monte, quindi l’area dove ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo Ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Crollo del Ponte Morandi - tre nomi di Autostrade nel mirino della Procura di Genova : E il Provveditore alle Opere Pubbliche Ferrazza si presenta al pm, rende spontanee dichiarazioni e consegna dei documenti chiave

Crollo Ponte Morandi - oggi sopralluogo della nuova commissione Mit : Crollo ponte Morandi, oggi sopralluogo della nuova commissione Mit Il procuratore capo di Genova Cozzi, dopo il vertice con i magistrati e i consulenti tecnici: "Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza". E assicura: nessun contrasto con amministrazione". Nel pomeriggio i commissari sul luogo del ...

Ponte Morandi - Autostrade in polemica pubblica il testo della convenzione| : Toti: «Possibile che Autostrade chiami aziende statali per ricostruzione». Da Roma il no ad affidare i lavori al gruppo Benetton |

Crollo Ponte Genova : oggi sopralluogo della nuova commissione MIT : “Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza, quindi che cosa la commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può fare di sua iniziativa senza chiedere a noi alcuna autorizzazione. Abbiamo avuto un proficuo scambio di informazioni“: lo ha dichiarato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi al termine della riunione odierna a palazzo di Giustizia a cui hanno partecipato i magistrati che si ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade pubblica online il testo “segreto” della concessione : “Ora basta strumentalizzazioni” : Autostrade per l'Italia ha deciso di pubblicare online il testo integrale della convenzione siglata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema, Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS) approvata ...

Ponte Morandi - Autostrade pubblica il testo completo della convenzione con il Mit : “Una risposta alle polemiche” : Tutti i documenti della convenzione tra Autostrade per l’Italia e il ministero delle Infrastrutture sono stati resi pubblici, compresi gli allegati e il Piano finanziario, ovvero il “cuore” della concessione che contiene gli elementi che vanno a determinare l’aumento tariffario, ovvero investimenti, manutenzioni e introiti da tariffe. Tutti elementi che negli scorsi mesi sono stati oggetto di un braccio di ferro tra ...