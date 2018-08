huffingtonpost

: 'Più di 3 settimane di vacanze diminuiscono il rischio di morte'. Lo studio finlandese pubblicato su The Journal of… - HuffPostItalia : 'Più di 3 settimane di vacanze diminuiscono il rischio di morte'. Lo studio finlandese pubblicato su The Journal of… - WARNERMUSICIT : Torna la classifica degli album più venduti ma non cambia la vetta. Dopo 11 settimane dall’uscita @IRAMAPLUME è sal… - bobtrobb : RT @HuffPostItalia: 'Più di 3 settimane di vacanze diminuiscono il rischio di morte'. Lo studio finlandese pubblicato su The Journal of Nut… -

(Di martedì 28 agosto 2018)appena finite e già voglia di rifare i bagagli verso nuovi lidi? Ecco una scusa in più per farlo: più di trel'anno di stop dal lavoro sono associate a minordinel lungo termine. È quanto emerso da unofinlandese che sarà presentato al Congresso della Società Europea di Cardiologia e sarà pubblicato sulla rivista The Journal of Nutrition, Health & Aging."Non si può pensare che avere uno stile di vita sano possa produrre un effetto compensatorio sulle conseguenze negative di troppo lavoro e di mancanza di", avverte l'autore del lavoro Timo Strandberg dell'Università di Helsinki. Le, continua, possono avere un potente effetto anti-stress protettivo per la salute a lungo termine. La ricerca ha coinvolto 1222 maschi tutti con almeno un fattore dicardiovascolare ...