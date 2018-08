Pil | perché in Italia rallenta

F1 – Arriva il peso minimo per i Piloti - Hamilton entusiasta : “sono davvero eccitato - ecco perchè” : Lewis Hamilton approva il nuovo regolamento che prevede un nuovo peso minimo per i piloti a partire dalla stagione 2019 I piloti della F1 si stanno godendo una bella vacanza estiva prima di tornare in pista, a fine agosto, per il Gp del Belgio. Intanto si lavora sodo per il futuro del Circus e tra le novità ce n’è una che riguarda il peso dei piloti: dal 2019 infatti verrà introdotto il peso minimo, che dovrebbe essere di 80kg. Una ...

Perché le donne si dePilano ancora? : Tra questi, Braun e Gillette Venus, marchi leader nel mondo della rasatura e dell'epilazione, che hanno commissionato una ricerca proprio per capire quali sono le nuove tendenze e quali i fattori che ...

SPilLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai dipendenti pubblici? : Secondo quanto emerso da un sondaggio Swg, tra gli italiani è aumentata l'aspirazione a un posto di lavoro nel pubblico impiego. Il commento di LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio, di M. FerliniDECRETO DIGNITÀ/ Il cattivo esempio della Pa sul precariato, di G. Palmerini

Pil - perché l'economia è in frenata : La crescita italiana si fermerà all'1,2% nel 2018 e ad appena l'1% nel 2019. Pesano le incertezze politiche e il calo delle esportazioni

SPilLO/ Perché Macron fa scappare i migranti dall'Africa e poi non li accoglie? : L'Europa, Francia in testa, che trae profitto dallo sfruttamento dei paesi poveri dovrebbe essere la prima ad accettare di prendersi i migranti per ragioni economiche. FABRIZIO AMADORI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:01:00 GMT)migranti E VOS THALASSA/ C'è un piano per fare dell'Italia la Libia d'Europa, int. a P. QuerciaCAOS migranti/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

Barbara D'Urso Pilota d'aereo su Instagram - ecco perché : Barbara D'Urso conduttrice sempre più social. L'artista, volto di Canale 5, torna a far sorridere i fan con uno scatto esilarante su Instagram. Questa volta nelle vesti di un pilota...

I romeni in Italia valgono l'uno per cento del nostro Pil. Ecco perché : Sono ventiquattromila le società di capitale e di persone costituite da cittadini romeni in Italia. E sono oltre un milione 168 mila (1.190.091 secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2017) i romeni presenti nel nostro Paese, contribuendo al pil Italiano in misura pari circa all'1%. Questi alcuni dei dati che sottolinea l'ambasciatore di Romania in Italia, George Bologan, in una intervista all'AGI. Studioso di De Gasperi, ...