Piazza San Babila piena per dire ' no' a Salvini | e Orban

Orban a Milano per l’incontro con Salvini A Piazza San Babila migliaia in protesta : E’ iniziato in prefettura a Milano l’incontro fra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese Viktor Orban. Orban, con cravatta verde, è appena arrivato nella sede della prefettura. Sul tavolo dell’incontro la gestione dell’immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici. Intanto la Milano a favore dell’accoglienza e dell’integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta. ...

L'incontro tra Salvini e Orban : il "no" in Piazza San Babila della Milano dell'accoglienza : Nel cuore della città il presidio organizzato da Cgil, Anpi e Pd per una Europa senza muri contro il "vertice dell'intolleranza" in Prefettura

Tensione sul vertice Salvini-Orban La sinistra in Piazza San Babila : Tutto pronto per il vertice tra il ministro dell'Interno e il leader ungherese. Si alza la Tensione politica in città. Pd, Leu, Cgil, Ong e Radicali manifesteranno in piazza San Babila Segui su affaritaliani.it

