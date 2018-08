Piazza Affari peggiore d’Europa Btp risalgono dopo asta Tesoro

Piazza Affari la peggiore d’Europa con banche e utility. Rendimento Btp al 3 - 2% : Incerte per le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico, intesa già capace ieri di portare a nuovi record gli indici americani S&P500 e Nasdaq. Acquisti sul settore auto ma non bastano a spingere la borsa milanese: ancora pressione sui titoli di Stato. Euro/dollaro a 1,17...

Piazza Affari e le borse europee riaprono in frazionale rialzo : Teleborsa, - Le borse europee aprono incauto rialzo alla seduta odierna beneficiando della le discreta performance di wall street e dei mercati asiatici. A sostenere il sentiment degli investitori ...

Per Innocenzi missione autonomia E recuperare quota in Piazza Affari : Fabio Innocenzi è l'uomo scelto da Vittorio Malacalza, primo socio con il 23,9%, per guidare la riscossa di Carige dopo una rottura con l'ad Paolo Fiorentino consumatasi sull'incompleta ...

Piazza Affari rischia scenari molto negativi : i titoli hot : Ritengo che tale spinta non sia fine a sé stessa, in quanto giustificata dalla buona salute dell'economia americana che, ricordo, vede i salari in aumento, un tasso di disoccupazione intorno al 4%, ...

Per Piazza Affari tornano i dati dall'Italia (28 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Piazza Affari sempre con una marcia in meno : per quanto ancora? : L'incertezza politica in Italia in vista della legge di Bilancio è la principale zavorra di Piazza Affari che fatica a sintonizzarsi con il ritmo degli altri mercati, tanto europei quanto americani. ...

Trump dà una mano a Piazza Affari : Piazza Affari positiva, indice Ftse Mib +0,27% a 20.797 punti e All Share +0,28% a 23.038, anche grazie agli sviluppi positivi sul fronte dei commerci fra Stati Uniti e Messico e nonostante l'...

Il comparto alimentare a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 35% - - seduta effervescente per la Doria : Teleborsa, - Tentennante l'indice del settore alimentare italiano che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Food & Beverage. ...

Piazza Affari recupera sul finale. Bene le altre Borse europee : Teleborsa, - Tutti segni più in chiusura per le Borse europee, con Piazza Affari che recupera sul finale grazie anche al rally di Wall Street. Il Listino milanese era rimasto indietro a causa delle ...

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - - scambi al ribasso per Banca Profilo : Teleborsa, - Il Settore Bancario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha terminato gli scambi a quota 9.196,1, con un decremento di ...

Piazza Affari : seduta euforica per Brunello Cucinelli : Vigoroso rialzo per il re del cachemire , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,49%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

