Piazza Affari chiude a -0 | 85% | giù Atlantia e le banche

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari giù Atlantia : Le Borse europee archiviano contrastate la seduta odierna di scambi. Piazza Affari è la peggiore e arretra di circa un punto percentuale, zavorrata da Atlantia.

Prevalgono le vendite per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 29% - - performance negativa per Campari : Teleborsa, - Si è mosso in territorio negativo l'indice del settore alimentare italiano, che è peggiore dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a quota 86.215,43 in ...

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari giù Atlantia : Le Borse europee archiviano contrastate la seduta odierna di scambi. Piazza Affari è la peggiore e arretra di circa un punto percentuale, zavorrata da Atlantia. 28 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali ...

Prevalgono le vendite per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 29% - - performance negativa per Campari : Si è mosso in territorio negativo l' indice del settore alimentare italiano , che è peggiore dell' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a quota 86.215,43 in calo dell'...

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 73% - : Rosso per il settore bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.037,12 con una perdita di 158,98 punti rispetto ...

Piazza Affari è in rosso. In calo anche Atlantia : Piazza Affari in calo con un dimezzamento delle perdite dopo l'asta del Tesoro che ha assegnato circa 1,75 miliardi di euro di Ctz a 24 mesi. Sempre a Piazza Affari il Fitse Mib fa registrare -0,5% e di fatto si prende la maglia nera d'Europa.Effetto altalena sullo spread che aveva toccato i 284 punti base per poi tornare a 277 con un rendimento pari a 3,1 per cento. Ancora maglia nera Atlantia con un -3,5%. A pesare anche il pressing del ...

Piazza Affari è la peggiore con le banche. Borse in cauto rialzo : Teleborsa, - Le Borse europee si confermano in cauto rialzo mentre viaggia in rosso Piazza Affari , che a differenza delle "colleghe" europee risente della crescita dei rendimenti dei BTP , in vista ...

Piazza Affari è la peggiore con le banche. Borse in cauto rialzo : Le Borse europee si confermano in cauto rialzo mentre viaggia in rosso Piazza Affari , che a differenza delle "colleghe" europee risente della crescita dei rendimenti dei BTP , in vista degli ...

Fca festeggia l'accordo Usa-Messico. Piazza Affari invece no : Wall Street non aiuta Piazza Affari che, complice la situazione politica, tende ad una debolezza che la pone in controtendenza rispetto ai maggiori mercati europei: alle 12.30, infatti, il Ftse Mib segnava un passivo dello 0,46% contro il +0,18% del Dax e il +0,37%...

Banche e Atlantia - Piazza Affari pecora nera in Europa : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in visita a Pechino, tenta di stemperare le tensioni sull''autunno caldissimo' previsto dal vice premier Di Maio. "Il giudizio positivo sulla stabilità ...

Piazza Affari : netto calo registrato da ASTM : Affonda sul mercato il gestore autostradale , che soffre con un calo del 2,24%. Il movimento di ASTM , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Maire Tecnimont : Seduta decisamente positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che tratta in rialzo del 2,24%. Il trend di Maire Tecnimont mostra un andamento ...

Piazza Affari : perdite consistenti per Atlantia : In forte ribasso il gestore della più estesa rete autostradale europea , che mostra un disastroso -3,17%. Lo scenario su base settimanale di Atlantia rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Piazza Affari : seduta difficile per IREN : A picco l' utility emiliana , che presenta un pessimo -2,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IREN , che ...