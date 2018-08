Performance | danza | teatro e musica al Quadraro | dal 15 al 29 settembre con il festival

romadailynews

(Di martedì 28 agosto 2018) Roma – Dal 15 al 29, presso l’isola pedonale di Largo Spartaco nel quartiere romano del, si svolge la 18° edizione delcrossdisciplinare Attraversamenti Multipli, ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani. Ilè parte del programma dell’Estate Romana, promossa da ROMA CAPITALE Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con SIAE ed è realizzato con il contributo della Regione Lazio. La manifestazione indaga la relazione tra le arti performative contemporanee e il presente attraverso la presentazione di spettacoli esite specific in luoghi urbani e non convenzionali. Questa edizione si inserisce all’ interno di una progettualità triennale che prosegue il percorso artistico che da sempre contraddistingue il: l’attenzione per la ...