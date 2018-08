Pensioni flessibili | possibile stop a Q100 e uscite anticipate in LdB2019

Pensioni flessibili in LdB2019 : il Governo si prepara allo scontro con l'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 agosto 2018 vedono arrivare una dura presa di posizione da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito allo scontro che si profila all'orizzonte con l'Unione Europea riguardo le riforme promesse in campagna elettorale. In particolare, il vero terreno di scontro sara' la legge di bilancio 2019, in discussione nel prossimo autunno. Nel frattempo dalle analisi di stampa giornalistica emerge la ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : gli auspici sui provvedimenti di flessibilità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 agosto 2018 vedono arrivare gli auspici dei comitati per la prossima ripresa dei lavori parlamentari in merito alla realizzazione dei provvedimenti di flessibilizzazione dell'uscita dal lavoro [VIDEO]con la legge di bilancio 2019. Nel frattempo dalla maggioranza si punta ad un nuovo intervento sull'equita' tra cittadini, con l'eliminazione della impignorabilita' degli stipendi dei parlamentari. Infine ...

Pensioni flessibili - i rischi di esclusione con la quota 100 modulare : Questo articolo è stato verificato con: http://www.today.it/economia/Pensioni-ultime-notizie-quota-100-modulabile.html https://www.investireoggi.it/economia/Pensioni-per-il-superamento-della-riforma-...

Pensioni flessibili e LdB2019 : la preoccupazione nella scuola sulla quota 100 dai 64 anni : Cominciano a delinearsi le prime reazioni dei lavori in merito alla nuova opzione di pensionamento anticipato tramite la quota 100 [VIDEO], sulla quale sono emersi dettagli importanti nelle ultime settimane. È il caso del comparto scolastico, al quale appartengono insegnanti e personale ATA, figure professionali che rischiano di essere penalizzate da un eventuale vincolo anagrafico d'ingresso fissato secondo le ultime ipotesi di area governativa ...

Pensioni flessibili e Manovra 2019 : la quota 100 rischia di essere peggio dell'Ape : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi sabato 11 agosto 2018 vedono arrivare nuove critiche dall'opposizione in merito all'eventualita' di una nuova quota 100 a partire dai 64 anni d'eta'. Una misura che per Cesare Damiano rischia di essere peggiorativa rispetto alle opzioni di flessibilita' in uscita dal lavoro [VIDEO] attualmente disponibili. Nel frattempo dai sindacati si torna a chiedere un incontro con il Governo per discutere le misure ...

Pensioni e LdB2019 : congelato il taglio sopra i 4mila euro - pressing sulla flessibilità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 agosto 2018 vedono congelare la discussione governativa sul taglio agli assegni d'oro superiori a 4mila euro, stante la proposta di area leghista nel sostituire il provvedimento con un contributo di solidarieta'. La discussione sembra quindi destinata ad avvenire a settembre, contestualmente con quella sulla Manovra ed al contrario di quanto ipotizzato inizialmente. Nel frattempo dall'opposizione ci si ...

Pensioni flessibili e LdB2019 : i chiarimenti del Governo e le minacce dei mercati : Questo articolo è stato verificato con: https://it.notizie.yahoo.com/legge-bilancio-di-maio-nessun-aumento-delliva-n%C3%A9-195920890.html http://www.ilgiornale.it/news/economia/minaccia-dei-fondi-usa-...

Riforma Pensioni e LdB2019 : accordo su reddito di cittadinanza e flessibilità : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 4 agosto 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo circa l'intenzione di avviare la Riforma del sistema previdenziale con la prossima legge di bilancio 2019. In particolare, si parla di accordo sulle prime misure inserite nel contratto di Governo, tra cui il reddito di cittadinanza, la flessibilita' in uscita dal lavoro [VIDEO] e la flat tax. Dallo stesso esecutivo si conferma però che non tutte le ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : accordo su reddito di cittadinanza e flessibilità : A tal proposito, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha espresso soddisfazione in merito all'accordo raggiunto rispetto alle proposte di programma, tra cui l'avvio della flessibilità ...

Pensioni e LdB2019 : sulla flessibilità si aspetta settembre - ma con l'incognita spread : Dopo un periodo di relativa calma, nel corso della settimana lo spread è tornato a bussare alla porta dei conti pubblici, con inevitabili riverberi per l'attuale discussione politica. D'altra parte, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da dati macro che non è possibile ignorare, a partire dalla borsa che è tornata sulle quotazioni minime dall'inizio dell'anno, per prore con il nuovo pressing sui titoli pubblici ed il dato Istat sulla ...

Riforma Pensioni : in LdB 2019 la battaglia per la flessibilità e contro i privilegi : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 3 agosto vedono cominciare a delinearsi i possibili interventi di Riforma del settore previdenziale [VIDEO] che potrebbero essere inseriti all'interno della legge di bilancio 2019. Nel frattempo il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio si scaglia contro i privilegi dei sindacalisti, ma la replica delle parti sociali non si fa attendere. Dalla Camera arriva invece il prima via libera al Dl Dignita', con ...

Pensioni e LdB2019 : sulla flessibilità si aspetta settembre - ma con l'incognita spread : Dopo un periodo di relativa calma, nel corso della settimana lo spread è tornato a bussare alla porta dei conti pubblici , con inevitabili riverberi per l'attuale discussione politica. D'altra parte, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da dati macro che non è possibile ignorare, a partire dalla borsa , che è tornata sulle quotazioni minime dall'inizio dell'anno, , ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : nuovo vertice su flessibilità - legge Fornero e conti pubblici : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 2 agosto 2018 vedono prendere forma un super vertice governativo, durante il quale si discutera' dei nuovi provvedimenti di welfare e della Riforma previdenziale [VIDEO] attraverso il superamento della legge Fornero. Gli occhi dei lavoratori restano puntati sulle difficolta' d'intervento nel settore e sulle effettive opzioni di uscita che verranno inserite in legge di bilancio 2019. Nel frattempo dalla ...

Pensioni flessibili - sindacati chiedono incontro a Di Maio su Ape - precoci - lavori gravosi : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 31 luglio 2018 vedono arrivare una richiesta d'incontro dai sindacati al Ministro del lavoro Luigi Di Maio, all'interno della quale si evidenzia l'urgenza di discutere le nuove opzioni di flessibilita' previdenziale [VIDEO]. Nel frattempo dalla Lega si registrano nuove dichiarazioni sulla necessita' di superare l'impianto della legge Fornero, mentre dai comitati si fa il punto della situazione sulla ...