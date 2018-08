Pendolari | come valorizzare i tempi morti

vanityfair

(Di martedì 28 agosto 2018) Chi lo ha provato per qualche tempo, sa che fare il pendolare non è esattamente il primo desiderio della letterina di Natale. Spesso questi viaggi quotidiani per andare a lavoro sono vistiuna perdita totale di tempo. Anzi, per molti è incluso nelle ore che mentalmente dedicano al lavoro. Ilsmo è uno stile di vita non invidiabile e in Italia può diventare una condanna a ulcera certa. Soprattutto per chi si sposta in treno. Secondo l’ultimo rapportoa di Legambiente, lo Stato dal 2009 ha ridotto di quasi un terzo le risorse per il trasporto pubblico su ferro e su gomma. Questo in cosa si traduce? In collegamenti che scompaiono del tutto, ma anche in linee con treni lenti, sovraffollati ed estremamente fatiscenti. Diminuiscono i collegamenti regionali (-6,5%) e intercity (-20%), ma – buona notizia questa – aumentano le linee ad alta velocità (78,5%). Peccato, però, ...