Pechino - secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang. Ieri, incontrando la comunità italiana nell'Ambasciata d'Italia, Tria ha detto che lo spread scenderà nelle prossime settimane. La missione ha lo scopo di rafforzare i rapporti ...