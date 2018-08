calcioweb.eu

: Pastore, un jolly per Di Francesco in attesa di ritrovare la migliore condizione - CalcioWeb : Pastore, un jolly per Di Francesco in attesa di ritrovare la migliore condizione - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: Dzeko-Schick, Ünder-Kluivert, ElSha-Perotti e il jolly Pastore: l'attacco extralarge della Roma. Di Piero Torri ---> ht… - ilRomanistaweb : Dzeko-Schick, Ünder-Kluivert, ElSha-Perotti e il jolly Pastore: l'attacco extralarge della Roma. Di Piero Torri ---> -

(Di martedì 28 agosto 2018) Javierè stato uno dei calciatori più chiacchierati delle ultime sessioni di mercato, sempre pronto a lasciare il Paris Saint Germain e sempre prossimo a tornare nel campionato di Serie A. Già a gennaio il trequartista argentino sembrava vicinissimo al rientro in Italia, ma l’Inter, che lo seguiva già da tempo, poi ha dovuto desistere per le limitazioni imposte dall’Uefa. Il tutto nonostante il lavoro svolto dall’allora coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports Group, Walter Sabatini, che lo aveva già portato in Italia ai tempi del Palermo ed era stato in grado di convincere il calciatore della bontà del progetto Inter. In estate Monchi ha avuto maggiore possibilità di movimento rispetto al collega nerazzurro, cosìfinalmente è tornato in Italia per quasi 25 milioni di euro. Con l’arrivo dell’ex Palermo, Disi ...