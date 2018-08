Parma-Juve | Si va verso il sold-out | Ronaldo e il suo messaggio sui social

Parma-Juve - Tardini quasi tutto esaurito : Sale la febbre per la sfida tra Parma e Juventus in programma allo stadio Tardini il prossimo 1 settembre. Questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti e il circuito telematico ha esaurito i tagliandi riservati al settore ospiti in pochissimi minuti. Restano a disposizione ora solo 2.000 tagliandi del settore curva sud, al costo di 40 euro, che saranno in vendita a partire da domani mattina alle 10. Scontato che anche questi ...

Parma-Juve - Tardini quasi tutto esaurito : Sale la febbre per la sfida tra Parma e Juventus in programma allo stadio Tardini il prossimo 1 settembre. Questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti e il circuito telematico ha esaurito i tagliandi riservati al settore ospiti in pochissimi minuti. Restano a disposizione ora solo 2.000 tagliandi del settore curva sud, al costo di 40 euro, che saranno in vendita a partire da domani mattina alle 10. Scontato che anche questi ...

La Juve debutta su DAZN il 1° settembre a Parma : TORINO - La Juventus giocherà contro il Parma il 1 settembre alle ore 20,30 allo stadio Ennio Tardini. La partita sarà visibile su DAZN , la nuova piattaforma live e on demand che permette di seguire ...

Juve : le perplessità del Parma su Kean : L'edizione odierna de l Corriere dello Sport conferma l'interessamento del Parma per Moise Kean . L'attaccante ha un contratto fino al 2020, l'idea dei bianconeri è quella di rinnovargli il contratto e farlo partire in prestito, altrimenti ...

Parma - piace un centrocampista della Juventus : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il Parma ha messo gli occhi su Grigoris Kastanos , centrocampista cipriota classe 1998 di proprietà della Juventus .

Calciomercato - le trattative del giorno : gli affari Juve-Milan - l’idea del Parma e l’innesto della Samp : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Juventus - ecco chi ha chiesto il Parma : Il Parma sfida l'Udinese per l'attaccante Quagliarella della Sampdoria e la Spal per il centrocampista Grassi del Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , chiesto alla Juventus il trequartista cipriota Kastanos , classe 1998, nella scorsa stagione in prestito prima al Pescara e poi ai belgi dello Zulte Waregem.

Roma - calendario Serie A 2019/ Chiusura col Parma come nell'anno dello Scudetto. Derby alla 7a - Juve a Natale : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

In attesa di Juve-Parma - Bruno Alves avverte Cristiano Ronaldo : “lo prenderò a calci - sua madre mi ha dato il permesso” : Il difensore del club emiliano ha parlato dell’arrivo del connazionale alla Juventus, avvisandolo che lo prenderà a calci durante Juve-Parma Entrambi portoghesi e amici per la pelle, in serie A però dovranno giocare uno contro l’altro. Bruno Alves e Cristiano Ronaldo si affronteranno con le maglie di Parma e Juventus, una sfida che il difensore classe ’81 non vede l’ora di giocare per… prendere a calci ...