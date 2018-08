Parco Nazionale dell’Aspromonte | entra nel clou l’attività di monitoraggio della

Il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice - paradiso naturalistico della Croazia [GALLERY] : 1/60 ...

Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco Nazionale del Pollino - in Calabria : Una piena nelle Gole del Raganello ha investito gli escursionisti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria: i soccorritori parlano di “diversi” morti e diversi feriti, i giornali scrivono che i morti sarebbero almeno 8. Secondo Repubblica i morti sono quattro The post Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria appeared first on Il Post.

Escursionisti in difficoltà recuperati nel Parco Nazionale del Pollino : Due operazioni di recupero Escursionisti hanno visto impegnati nella giornata di ieri militari dei Carabinieri Forestali nell’area del Parco Nazionale

Viaggi & Turismo : 5 attività da non perdere al Parco Nazionale Gran Paradiso : Non di sole escursioni vive il Parco Nazionale Gran Paradiso! Sono infatti moltissime e diverse le attività che si possono praticare nell’area protetta più antica d’Italia: si può andare in bicicletta, praticare nordic walking o equitazione, si possono assaggiare i formaggi e la mocetta prodotti nel rispetto delle antiche ricette, si può assistere a spettacoli teatrali immersi nella natura o a concerti di cori alpini, si può ammirare ...

Un paradiso sconosciuto : il più piccolo Parco Nazionale del Nepal : Se avrete la forza di raggiungere la vetta della collina di Chuchemara , a quota 4.087 metri , scoprirete la visuale perfetta su uno degli angoli di mondo più suggestivi che potrete mai visitare. Il ...

Governance del Parco Nazionale della Sila - Wanda Ferro rivolge interrogazione ai Ministri : ... sollecitando gli organi regionali per quanto di competenza; se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda disporre una immediata ispezione presso il Parco nazionale della Sila al fine di ...

Il Parco Nazionale dello Stelvio chiuso ai motori e aperto alle biciclette : Un weekend dedicato alle bici sulle celebri salite del Giro d'Italia: Mortirolo, Passo Gavia e Passo dello Stelvio. Si replica a fine agosto su tutte e tre le salite alpine. L'ex Campione del Mondo ...

Alessandro Borghese - questa sera l'ultima puntata di 4 Ristoranti nel Parco Nazionale del Pollino : Le puntate estive di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si concludono,questa sera alle ore 21.15 su Sky Uno, nel Parco Nazionale del Pollino . questa zona unica che si estende su 192.565 ettari di ...

Incendi in California : il Parco Nazionale di Yosemite chiude fino a domenica : Prosegue l’emergenza Incendi in California: i roghi, divampati lo scorso 13 luglio nella Sierra Nevada, hanno bruciato quasi 15.000 ettari di vegetazione, e 36 vigili del fuoco hanno perso la vita. Il parco nazionale di Yosemite, il quinto più visitato d’America, finora è stato parzialmente chiuso, e da oggi chiuderà completamente almeno fino a domenica. L'articolo Incendi in California: il parco nazionale di Yosemite chiude fino a ...

Incendi in California : divampa il "Ferguson fire" vicino al Parco Nazionale di Yosemite

Salvaguardia della biodiversità : "Ambient'Arti 18-Il paesaggio da spettacolo" al Parco Nazionale d'Abruzzo - Lazio e Molise : Il ricco calendario di spettacoli, che interessa più centri del Parco, è il risultato di un percorso più ampio e strutturato che speriamo possa dare riscontri importanti ". Il Sindaco di Morino ...

Campania : Parco Nazionale del Vesuvio - al via sistema di videosorveglianza : Industria 4.0 al servizio del sistema di videosorveglianza del Parco nazionale del Vesuvio, inaugurato presso la sede dell’Ente Parco a Palazzo Mediceo Ottaviano (Napoli). Il sistema, realizzato da Fastweb e Innovaway, nell’ambito della Convenzione Consip ‘Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi’, è un fondamentale ausilio tecnologico per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali lungo ...

Parco Nazionale dello Stelvio : insediato il Consiglio direttivo : “Grazie alla competenza per l’amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio abbiamo ora l’opportunità di rendere il territorio del Parco una regione modello per quanto riguarda la vita sostenibile nelle Alpi”. Con queste parole l’assessore provinciale all’ambiente, Richard Theiner, ha aperto, nei giorni scorsi a Glorenza, la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio direttivo del Parco. Per Theiner si tratta di un ulteriore passo importante ...