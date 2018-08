Papa Francesco e la risposta | nei fatti | al dossier di Viganò su lobby gay e molestie

Il Vaticano ha rimosso la frase di Papa Francesco sugli aiuti psichiatrici ai bambini gay : Il Vaticano ha rimosso la frase sugli aiuti psichiatrici per i bambini gay, pronunciata da Papa Francesco durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Quando l'omosessualità si manifesta da bambino ci sono tante cose da fare, anche con la psichiatria. Un'altra cosa è quando si manifesta dopo 20 anni o cose del genere", aveva detto il pontefice ai giornalisti, rispondendo a una domanda sul comportamento che dovrebbe ...

Migranti Diciotti a Rocca di Papa - striscione contro Papa Francesco : 'France' portateli a San Pietro' : 'Francé portateli a San Pietro' , spunta lo striscione contro Papa Francesco . È lo sfogo di rabbia esploso nei confronti del Pontefice a Rocca di Papa per l'arrivo di cento Migranti che erano a bordo ...

Papa Francesco : “Bambini gay? Ci sono tante cose da fare con la psichiatria”. Proteste della comunità Lgbtqi : “Le parole di Papa Bergoglio sono gravi soprattutto perché dette in un momento drammatico della Chiesa che dimostra come il clero ha spesso abusato e approfittato delle bambine e dei bambini”. Così Imma Battaglia, leader del movimento Lgbt in Italia, sulle parole di Papa Francesco che durante la conferenza stampa sull’aereo di ritorno da Dublino (trasmessa integralmente da Tv2000), rispondendo a un giornalista che gli chiedeva ...

Migranti - Papa Francesco ha visto i filmati delle torture in Libia : “Mandarli indietro? Ci si deve pensare bene” : “Ho visto in un video che cosa succede a coloro che sono mandati indietro e che sono ripresi dai trafficanti – ha detto ai cronisti sul volo di ritorno dal suo viaggio in Irlanda – Mandarli indietro? Ci si deve pensare bene, bene, bene”. Papa Francesco ha voluto visionare alcuni filmati delle torture che avvengono nei centri di detenzione in cui vengono rinchiusi i Migranti in Libia, di cui il quotidiano Avvenire pubblica ...

