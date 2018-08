Papa «amareggiato» dal caso Viganò | ma «non pensa alle dimissioni»

Papa amareggiato dal caso Viganò : «Ma sono escluse le dimissioni» : Papa Francesco è « amareggiato » dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò , in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto...

Papa amareggiato per il caso Viganò : 21.00 Papa Francesco è "amareggiato" dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto l'ex arcivescovo di Washington cardinale McCarrick, accusato di abusi sessuali su seminaristi, ma "non pensa alle dimissioni". E' quanto riferiscono all'Ansa stretti collaboratori del Pontefice.