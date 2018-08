Pallavolo – Le Azzurre tornano al Centro Pavesi

Pallavolo – Gloria Cup 2018 : sonora sconfitta per l’Italia - Azerbaijan sotterra le azzurre : Alla Gloria Cup 2018 le azzurre sconfitte 0-3 dall’Azerbaijan Altra battuta d’arresto per le azzurre di Davide Mazzanti nella Gloria Cup 2018, test di preparazione in vista del Campionato Mondiale. Ortolani e compagne, infatti, dopo la sconfitta di ieri contro la Russia, oggi si sono dovute arrendere per 0-3 (19-25, 22-25, 22-25) contro l’Azerbaijan. Il prossimo impegno per la Nazionale italiana in questa manifestazione sarà quello ...