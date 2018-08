Palagiustizia Bari | il sindaco rinvia lo sgombero Bonafede | ' Irresponsabile'

Palagiustizia Bari - si rompe un tubo : allagato il tribunale civile. Fascicoli bagnati e computer in corto circuito : La rottura di un tubo dell’acqua in un bagno, ha causato l’allargamento di un intero piano del Palazzo di giustizia di piazza De Nicola a Bari. Si tratta dello stabile dove hanno sede il tribunale civile, la Corte di appello e – a causa della inagibilità dell’immobile di via Nazariantz – alcune cancellerie penali e il tribunale del Riesame. L’ufficio notifiche e l’ufficio esecuzioni al piano terra del palazzo, sono stati inondati ...

Palagiustizia Bari : pm - sede o paralisi : ANSA, - Bari, 22 AGO - I magistrati della Procura di Bari chiedono "venga individuata, con la massima urgenza, una soluzione che permetta a questo Ufficio di assicurare il servizio di giustizia", ...

E' legge il decreto Palagiustizia Bari : 14.49 L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto sul Tribunale di Bari. Il provvedimento è stato approvato con 149sì, 112no e 4 astenuti. Essendo stato già licenziato dalla Camera, il testo è legge. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti ma non la convalida di arresti o fermi, giudizi direttissimi, convalida dei sequestri, in processi con imputati in custodia o in casi urgenti.

Palagiustizia Bari - fino a quattro pm in una stanza. : fino a quattro magistrati per stanza, per un totale di dieci pm, un terzo dei magistrati inquirenti in servizio a Bari, e circa 50 amministrativi, meno della metà del personale,. In attesa di una sede ...

Palagiustizia di Bari - nella sede provvisoria fino a 4 pm per stanza : Meno della metà del personale in servizio alla Procura di Bari potrà trasferirsi in via Brigata Regina dopo il 31 agosto, data dello sgombero del palazzo di via Nazariantz

Palagiustizia di Bari - ricorso degli avvocati alla Corte europea dei diritti dell'uomo : "Incostituzionale" : La Camera Penale di Bari contro il decreto legge che ha sospeso a Bari i processi penali senza detenuti fino al 30 settembre: proposta una eccezione di legittimità costituzionale

Palagiustizia di Bari - la Camera approva lo stop ai processi. L'opposizione : "Incostituzionale" : L'iter voluto dal ministro Bonafede verso la definitiva conversione in legge: dovrà passare ora dal Senato. Intanto a Bari i procedimenti senza detenuti restano congelati

Ok Camera a decreto Palagiustizia Bari : ANSA, - ROMA, 17 LUG - L'Aula della Camera ha approvato con 275 sì e 219 no il decreto legge che reca "misure urgenti e indifferibili per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti e dei ...

Bari - sul Palagiustizia la Camera si accapiglia : Bagarre durante l'esame del dl sul palazzo di giustizia di Bari, con la protesta delle opposizioni. Si arriva anche allo scontro fisico tra deputati di Fdi e Lega -

Sulla graticola per il Palagiustizia di Bari - l'assenza e poi lastentata difesa. La giornata da incubo del ministro Bonafede : Si potrebbe dire di essere di fronte a un caso di legge del contrappasso quando dai banchi delle opposizioni si sente urlare "Onestà e onestà". E questa volta gli scranni dell'Aula di Montecitorio non sono occupati dal Movimento 5 Stelle e nei banchi del governo non c'è il Pd. Bensì è l'esatto opposto. Tutto ciò succede quando l'emiciclo della Camera sta esaminando il decreto legge che dispone il ...

RISSA FDI-LEGA ALLA CAMERA : VOLANO SCHIAFFI E PUGNI/ Video - Palagiustizia Bari : ecco cosa ha scatenato la lite : SCHIAFFI e PUGNI ALLA CAMERA: RISSA FDI-LEGA a Montecitorio. Palagiustizia di Bari, clima di alta tensione nel Centrodestra: Fico sospende la seduta, ultime notizie

