Padova | al via il Festival della Scienza e della Curiosità

Fulmine su linea ferroviaria : stop ai treni sulla Bologna - Padova - : Il maltempo ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione. Sospesi i regionali, mentre per l'AV sono state fatte deviazioni via Verona

Ha vinto il Premio giornalistico internazionale Santa Margherita Ligure per la cultura nel 2011 e il Premio satira politica Forte dei Marmi, sezione giornalismo, nel 2013. Con Longanesi ha pubblicato,...

Padova : al via interventi disinfestazione straordinari per virus West Nile : Padova, 27 lug. (AdnKronos) - A seguito della comunicazione di un caso di febbre da West Nile su un abitante in zona Brusegana, a Padova, il Dipartimento di Prevenzione USLL6, assieme al Comune, ha attivato specifici controlli per valutare il livello d'infestazione larvale nella zona interessata. Il

Padovafiere : al via dal 25 ottobre Auto e Moto d’Epoca con tutto esaurito : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – tutto esaurito per la 35° edizione di Auto e Moto d’Epoca di Padova, più importante mercato Classic in Europa. Una fiera importante per la città e il territorio, un evento che ogni anno cresce nel numero di visitatori e partecipanti, soprattutto internazionali, con una ricaduta turistica ed economica di grande portata. Oltre 5000 le vetture storiche in vendita, più di 1600 gli espositori, con una ...

Ecofuturo 2018 - al via a Padova il festival sulle ecotecnologie : “Ecco le opportunità della nuova agricoltura” : Al via la quinta edizione dell’Ecofuturo festival 2018, in programma al parco Fenice di Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. “Non è soltanto una fiera di innovazioni ecotecnologiche, Ecofuturo nasce dall’incontro di alcune persone e realtà che insieme maturano una precisa consapevolezza: ...

Milano. Nuove panchine ai Giardini Montanelli e un campo sportivo in via Padova : Da questo fine settimana sarà ancora più comodo godersi le bellezze naturalistiche e il clima rilassato del parco Indro Montanelli

Nuove panchine ai Giardini Montanelli e un campo sportivo in via Padova - grazie alla collaborazione pubblico-privato : ... è proprio qui infatti che da diversi anni nel mese di maggio si svolge con successo la tre giorni del Wired next fest, il festival organizzato da Condé Nast dedicato alla scienza, alla tecnologia e ...

Padova : al via il ‘piano caldo’ per gli anziani (2) : (AdnKronos) – Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto. Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntivi, la spesa a domicilio con la collaborazione di Ascom e di Confesercenti. Per gli anziani d’estate sono poi previsti i soggiorni climatici con diverse ...

Padova : al via il 'piano caldo' per gli anziani : Padova, giu. (AdnKronos) - Con l’estate scatta il “piano caldo” del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi terr

