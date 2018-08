Ospedale del Mare | il pronto soccorso sarà attivo dal 15 settembre

Dottoressa dell'Ospedale - post su Fb : 'I migranti andrebbero annegati' : 'Non esistono diritti umani per quattro negracci che ci invadono e arrivano con Nike e tute firmate e trippe piene, so con la scabbia ma chissà per quali violenze perpetuate. Solo un errore viene ad ...

Torino - detenuto si impicca con un lenzuolo nel "repartino" dell'Ospedale Molinette : Il dramma dopo la cena. Il sindacato di polizia pentitenziaria Sappe: "Siamo sempre più isolati, nelle carceri italiane 24 suicidi in sei mesi"

Sanità - l’Ospedale pediatrico Burlo primo in Italia : è il 28° del mondo : L’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, ospedale materno-infantile di riferimento per il Friuli Venezia Giulia, e’ il primo Istituto di ricerca Italiano per qualita’ della ricerca scientifica, il 28mo al mondo. Il dato – si legge in una nota dell’Istituto – e’ stato pubblicato dal “THE” – Times Higher Education, periodico inglese specializzato in valutazione della qualita’ ...

Napoli - il lettore laser è ko : niente radiografie per i pazienti dell'Ospedale dei Pellegrini : Radiologia rotta e tempi di attesa che si moltiplicano, rallentando l'assistenza e complicando le condizioni di lavoro dei camici bianchi. Accade al Pellegrini, l'ospedale nel cuore della Pignasecca ...

Virus del Nilo - una vittima a Mantova : 77enne muore in Ospedale dopo il coma : Una donna di 77 anni, Eda Taffurelli, è morta a Mantova di West Nile Virus. L'anziana era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa, a Castelletto Borgo. Alla fine a causa delle ...

Lecce - 47enne cade dalle scale antincendio dell'Ospedale e muore : Si era recato stamane presso il nosocomio di Campi Salentina, in provincia di Lecce, per effettuare delle visite specialistiche. Ad un tratto un uomo di 47 anni, originario di Palmariggi, cittadina della provincia di Lecce, si è allontanato dal gruppo con il quale era arrivato in ospedale. Lo stesso, secondo quanto si apprende dal Quotidiano di Puglia, era in cura presso una comunità di recupero. Un decesso misterioso Il corpo esanime dell'uomo ...

Accompagnare un paziente in Ospedale con l'auto? Al Madonna del Soccorso è impossibile senza pagare : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Far scendere o salire una persona infortunata in ospedale? O si paga o non si può. E' il paradosso che si vive al Madonna del Soccorso dove per avvicinarsi con l'auto ad uno ...

Ancona - clochard rumeno arrestato : stupri nel bagno dell’Ospedale : Degrado e violenze all"ospedale Torrette di Ancona, diventato ormai da tempo luogo privilegiato di rifugio per numerosi clochard della zona.Nel primo pomeriggio di ieri un blitz da parte dei carabinieri, che si sono presentati nella struttura ospedaliera per trarre in arresto un uomo, davanti allo sguardo attonito di decine di persone presenti.Il fermato è un cittadino di nazionalità rumena di 35 anni, uomo senza fissa dimora tra gli occupanti ...

Raganello - morta mamma : in Ospedale marito e due figli. La famiglia di Torre del Greco era in vacanza : Torre DEL Greco - Dopo la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco - ancora dolore per la città corallina: nel dramma della piena...

Portogallo - non si accorge dell’illusione ottica e cade dentro un’opera d’arte : turista italiano ricoverato in Ospedale : Nell’intento dell’artista Anish Kapoorla sua opera doveva essere “una discesa nell’oscurità, non un semplice buco nel terreno”. E così è stato davvero per un turista italiano di 59 anni che, nel tentativo i capire se si trattasse di un’illusione ottica o di un reale foro nel pavimento si è avvicinato troppo e ha perso l’ equilibrio, facendo un volo di due metri e mezzo proprio nel buco creato a terra per ...

Travolti da torrente nelle Gole del Raganello in Calabria : 4 bimbi in Ospedale - stanno bene : Sono ricoverati reparto di pediatria dell’ospedale di Castrovillari quattro bambini rimasti feriti ieri pomeriggio nella tragedia del torrente Raganello: sono due maschi e due femmine e sono in buone condizioni di salute. Al loro fianco ci sono i familiari. L'articolo Travolti da torrente nelle Gole del Raganello in Calabria: 4 bimbi in ospedale, stanno bene sembra essere il primo su Meteo Web.