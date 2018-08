“Orrore puro” Choc al salone di bellezza | fa la manicure ed esce “così”

caffeinamagazine

: @mericips Fa attuando ricatti o estorsioni, siamo lo zimbello dell’Europa ormai. E siamo in mano a dei pagliacci fa… - _Caska_8 : @mericips Fa attuando ricatti o estorsioni, siamo lo zimbello dell’Europa ormai. E siamo in mano a dei pagliacci fa… - MaraTahnee : RT @emrysbhu: CHI COMPRA, USA E PUBBLICIZZA I PRODOTTI DELLA ORE'AL FAVORISCE UNO DEI PIU' TERRIBILI CRIMINI SUGLI ANIMALI, LA VIVISEZIONE… - TerlizziGerardo : RT @estermuntoni: @francescatotolo Orrore puro, vergogna, gente senza scrupoli?????? -

(Di martedì 28 agosto 2018) Credete di aver visto le unghie di ogni forma e colore? Bene, vi sbagliate. Perché le unghie che vi stiamo per mostrare sono le più assurde e disgustose che abbiate mai visto. Addirittura? Sì, addirittura. Queste unghie, che hanno messo il web sottosopra, sono davvero allucinanti e non resterete indifferenti quando le vedrete. Sono il frutto della folle creatività del laboratorio russo Nail Sunny che ha base a Mosca. Non è la prima volta che ilin questione stupisce con le sue creazioni ma tutti sono d’accordo nel dire che stavolta non si sono proprio regolati… Ma perché, che cosa hanno di tanto strano queste unghie? Vi basta se vi diciamo che contengono insetti vivi? Ecco. Formiche, per la precisione. Ma che schifo, direte voi. Ed è un po’ quel che hanno detto tutti. Nail Sunny ha postato il video della realizzazione dell’opera su Instagram e ha ottenuto tantissime ...