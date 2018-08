“Orgoglioso di te” Laura | l’infermiera-eroe che ha salvato Mohammed con un gesto da

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto sabato pomeriggio fra i bagnanti sull’arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando cinque feriti. Tre sono i ricoverati al Vito Fazzi di Lecce . In rianimazione si trova il 13enne senegalese: è arrivato in ospedale privo di coscienza dopo le manovre di soccorso avanzato compiute sulla spiaggia ed è intubato. Nello stesso nosocomio sono ricoverati un 17enne senegalese e un 29enne italiano. Quest’ultimo si trovava vicino ai ragazzini quando si è abbattuto il fulmine. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo per disturbi alla sensibilità degli arti, cefalea e iniziale perdita di coscienza. Altri due ragazzini di nazionalità senegalese, pare che siano tutti venditori ambulanti, dopo essere stati visitati sul posto dagli operatori sanitari del 118, hanno ...