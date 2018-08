Orban | Salvini è il mio eroe Con Renzi relazioni pessime

Milano - Orban : “Salvini? Voglio conoscerlo - è il mio eroe. Abbiamo un destino in comune” : Il premier ungherese Viktor Orban è atterrato a Milano poco prima delle 15. Ha raggiunto il quartiere Brera per pranzare poco prima dell’incontro con Matteo Salvini. Queste le sue parole: “Salvini? Vorrei conoscerlo di persona è il mio eroe”. E, ancora: “Abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. Ci siamo riusciti. È la prova che i migranti in terraferma possono essere fermati. Ora Salvini prova a dimostrare che i ...

Chi è Orban - il duro anti-migranti che ha Salvini come eroe : Avviato alla politica già a 15 anni, è stato segretario dei giovani comunisti nel suo liceo. Trascorsa l'adolescenza ha però via via mutato le proprie idee politiche , virando sempre più a destra. ...

L'incontro tra Salvini e Orban : "Insieme fermiamo gli sbarchi" : Vertice in Prefettura a Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban. Il primo ministro ungherese dopo aver pranzato a Brera, ha incontrato il titolare del Viminale. Orban ha voluto sottolineare il rapporto che lega Roma e Budapest dopo l'insediamento del nuovo esecutivo. Il premier ungherese ha soprattutto rimarcato feeling politico con Salvini: "Lui è il mio eroe ed anche un mio compagno di destino. Sono molto ...

Salvini - Orban - l'incontro "politico" che potrebbe cambiare l'Europa : Preoccupazione a Bruxelles per l'esito dell'incontro che si terrà oggi alle 17 alla prefettura di Milano tra il vicepremier...

Orban - Salvini e il futuro del Ppe : insieme a Bruxelles per spostare Ue verso destra : “Pensiamo che Orban sia alla periferia dell’Europa. Invece in questo momento è al centro”. Tra le tante misconcezioni italiane sul leader dell’Ungheria, questa è la più pericolosa. Lo sostiene Stefano Bottoni, ricercatore di storia all’Accademia ungherese di Scienze a Budapest. “Sono anni che ha contro i più grossi giornali europei e che a parole grandi leader gli si oppongono. Nei fatti, però, ha sempre avuto chi lo protegge all’interno del ...

Incontro Salvini – Orban - Cappato : “Ci mobilitiamo per un’Europa democratica e rispettosa dei diritti umani” : I militanti di +Europa e l’Associazione Enzo Tortora hanno dato vita ad un presidio presso la sede di rappresentanza del parlamento europeo a Milano per protestare contro l’Incontro tra Salvini e Orban. Così Marco Cappato: “Anche per Salvini vale la raccomandazione e la richiesta di mobilitazione da parte del governo, non per l’alleanza con chi viola la democrazia, ma per ottenere che sia l’Europa a promuovere la ...

Perché Orbán non è amico di Salvini : Viktor Orbán non è un buon modello per la nostra politica; e non è nemmeno lontanamente interessato a collaborare con l'Italia.La politica illiberale del Primo ministro ungherese, infatti, mette al centro del proprio agire la difesa dell'integrità nazionale a discapito della libertà. Fulcro del suo progetto politico è il mantenimento della società ungherese così com'è, senza che ci ...

