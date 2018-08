Orban-Salvini | a Milano la sinistra è uscita dai social

Nasce l'asse tra Salvini e Orban : "Insieme fermiamo gli sbarchi" : Vertice in Prefettura a Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban. Il primo ministro ungherese dopo aver pranzato a Brera, ha incontrato il titolare del Viminale. Orban ha voluto sottolineare il rapporto che lega Roma e Budapest dopo l'insediamento del nuovo esecutivo. Il premier ungherese ha soprattutto rimarcato feeling politico con Salvini: "Lui è il mio eroe ed anche un mio compagno di destino. Sono molto ...

Europa - Salvini : “Siamo vicini a svolta continentale”. Orbàn : “Massimo rispetto. Da Ungheria tutto sostegno possibile” : Salvini “in Ungheria gode di totale rispetto, se vi si candidasse vincerebbe”. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in conferenza stampa con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano. Ha aggiunto: “Siamo disposti a dare tutti gli aiuti possibili” per “la difesa dei confini”, ho detto a Salvini “anche che i migranti che sono già qui vanno riportati a casa loro. Bruxelles ...

Salvini blinda l'asse sovranista con Orban. Premier ungherese : «Sei il mio eroe» : «Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un...

A Milano il vertice Salvini-Orban : "Fermare i migranti è possibile" : È l'azione di alcuni manifestanti e militanti dei centri sociali in segno di protesta per l'incontro tra Salvini e Orbàn, che portano avanti "una politica fascista". I manifestanti hanno anche appeso ...

Milano - a migliaia contro Salvini-Orban : 20.10 migliaia di persone a Milano alla manifestazione "Europa senza muri" indetta da molte sigle per protestare contro l' incontro tra il premier ungherese Orban e il ministro dell'Interno Salvini. Tra gli interventi quello della ex presidente della Camera, Boldrini: "I nazionalismi hanno sempre portato guerra e distruzione, non sviluppo". In piazza anche i centri sociali: imbrattata con vernice rossa la targa del consolato ungherese.

Salvini-Orban : Martina - vogliono riportare Ue agli anni '30 : "Il nostro compito è costruire insieme a tante forze progressiste, civiche, democratiche ed europeiste l'alternativa a chi vuole riportare l'Europa agli anni '30. Il nostro futuro non è nell'estremismo nazionalista. Il nostro futuro è nella pace e nella cooperazione fra i popoli europei perche' solo cosi' ci sarà vera sovranità per i cittadini". ...

"Salvini-Orban distruggano l'Ue Poi si riparte senza i tecnocrati" : "E' l'unione di chi ha capito che bisogna ripartire dalla sovranità nazionale come strumento di difesa dei diritti sociali e dei popoli. E quindi non c'è nulla di nazista, per fortuna, contrariamente a quello che hanno detto i rotocalchi allineati ma c'è la consapevolezza... Segui su affaritaliani.it

Milano - presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO : Milano, presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO A poche centinaia di metri dalla Prefettura, dove era in corso l'incontro fra il ministro dell'Interno italiano e il premier ungherese, diverse persone hanno preso parte a un presidio anti-sovranista e pro-accoglienza sotto la sigla "Europa Senza Muri". LA ...

Asse Salvini-Orban : “Fermare l’immigrazione è possibile - vicini a svolta storica per l'Ue” : Incontro a Milano tra il ministro dell'Interno e il premier ungherese. "Dal successo di Salvini dipende la sicurezza dell'Unione e lo invitiamo a non indietreggiare" ha spiegato Orban. "Sono fiero e orgoglioso di rappresentare un punto fermo per tutto il continente europeo. Stiamo lavorando per un'alleanza i Europa che escluda le sinistre e riporti al centro le identità" ha dichiarato Salvini.Continua a leggere