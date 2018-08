Orban è Milano | pranzo a Brera con Salvini Presidio dei radicali | non rispetta la

Salvini-Orban : incontro a Milano/ Ultime notizie - il ministro “La sinistra esiste solo per insultarmi” : Salvini-Orban, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Incontro Salvini-Orbán a Milano : presidio CNCA a San Babila : Martedì 28 agosto 2018 è il giorno dell'Incontro a Milano tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Premier ungherese Viktor Orbán, ma non si tratta di un Incontro istituzionale vero e proprio, bensì, come lo ha definito la parte pentastellata del governo Conte, di un Incontro politico, tra due leader di movimenti simili. L'argomento principale sarà molto probabilmente quello dei migranti.In occasione di questo evento, ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Orban a Milano da Salvini per blindare i confini d'Europa : Alleato del governo italiano per ridurre il peso di Bruxelles e soprattutto per blindare le frontiere Ue, ma senza abbandonare il protettivo tetto del Partito popolare europeo. Viktor Orban arriva oggi a Milano per incontrare Salvini – accolto dalle proteste dei movimenti, del Pd e dei partiti di sinistra - e punta a passeggiare nella sede della prefettura tenendo il piede in due scarpe. Perché il premier ungherese non sembra affatto ...

Ong - i centri sociali - la Cgil... prove di sinistra in piazza durante l'incontro tra Salvini e Orban a Milano. I 5 Stelle - divisi - restano a casa : Da una parte le associazioni che da sempre accompagnano il percorso di accoglienza degli immigrati sotto la Madonnina, le Ong, i centri sociali, la Cgil, l'Anpi, i Sentinelli, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e una buona fetta della sinistra locale e nazionale. Dall'altra, il sovranismo della coppia Salvini-Orbàn che punta a collocare l'Italia nell'orbita di Visegrad in chiave anti-migratoria e anti-europea. Due visioni ...

Migranti : anche Cgil - LeU e Radicali a presidio Milano contro Salvini-Orban : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Ci saranno anche la Cgil Lombardia, Liberi e Uguali, i Radicali, con l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e il gruppo +Europa con Emma Bonino in Lombardia, e la Cnca regionale alla manifestazione di domani in piazza San Babila a Milano per protestare contro l'inc

Milano - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Milano si mobilita in vista dell'incontro tra Salvini e il primo ministro ungherese Orbán : ... essendo un carcere in cui viene rinchiusa gente non perché ha commesso reati ma con la sola colpa di provenire da un'altra parte del mondo. Strutture di questo genere non dovrebbero esistere e ...