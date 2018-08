OLTRE IL TEMPO 2018 - XVI Edizione

Maltempo - OLTRE 30 gli interventi dei vigili del fuoco nel Vibonese : Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dalle ore 17 di ieri alle ore 6:00 di questa mattina a causa del Maltempo che ha flagellato la costa. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento OLTRE i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Charles Eames - OLTRE il tempo. Quarant’anni fa moriva il designer che superò le mode : Poche figure hanno avuto più influenza nella storia del design che Charles Eames (Saint Louis, 17 giugno 1907 – Saint Louis, 21 agosto 1978), architetto e designer americano, mancato 40 anni or sono ma la cui notorietà ed esempio sono quanto mai vivi e attuali. La sua attività – da sempre condotta con la moglie Ray Kaiser in un sodalizio dove la fusione fra vita e progetto è stata strettissima e emblematica – ha ...

Maltempo Roma - OLTRE 150 interventi da parte della Polizia Locale : Maltempo Roma – Sono oltre 150 gli interventi legati al Maltempo da parte della Polizia Locale: solo negli ultimi due giorni centinaia di agenti hanno prestato aiuto alle persone sorprese dalla pioggia improvvisa e provveduto a deviare il traffico nelle zone particolarmente colpite da cadute di rami o alberi. Le pattuglie hanno messo in sicurezza le strade e ripristinato la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le chiamate ...

Maltempo : OLTRE 50 interventi vigili fuoco in Umbria - pioggia e fulmini in Emilia Romagna [FOTO] : 1/4 ...

Sbloccata l'assunzione a tempo indeterminato di OLTRE 57mila docenti : Il Consiglio dei ministri ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2018/2019, 57.322 unità di personale docente, di cui 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici; 9.838 unità di personale Ata.

Maltempo - allarme frana in Alta Valcamonica : OLTRE 300 evacuati : Maltempo, allarme frana in Alta Valcamonica: oltre 300 evacuati L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Dl Dignità - OLTRE 5mila docenti trasformati in contratti a tempo. Poi il concorso. La scuola è scontenta : “Significa licenziare” : Il decreto Dignità approvato giovedì sera alla Camera scontenta il mondo della scuola. Ad essere delusi sono i diplomati magistrali in battaglia da mesi a causa della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017: dopo il primo differimento di 120 giorni dell’applicazione della sentenza che permetterà agli oltre 5mila docenti di entrare in classe tra un mese, il Governo trasformerà il loro contratto da tempo indeterminato a determinato, ...

OLTRE i capannoni - per il Nordest è tempo di Industria 4.0 : Per Giancarlo Corò, direttore del Centro inter-dipartimentale SELISI della Ca' Foscari di Venezia, «il principale punto di forza dell'economia veneta è la varietà delle specializzazioni. Non dovremo ...

Giappone : danni da maltempo per OLTRE un miliardo franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Liguria : ieri caduti OLTRE 2100 fulmini in 6 ore : Tempesta di fulmini ieri nella Liguria di Centro-Levante: secondo gli esperti dell’Arpal, in poco meno di 6 ore sono caduti 2150 fulmini, circa 358 fulmini all’ora dalle 18 alle 24. La fulminazione è stata intensa al largo della costa davanti a Genova e fino a Portofino e molto intensa sulla costa dello spezzino dove si è concentrata in special modo sul levante della città. Tra l’altro, la concentrazione di fulmini si è ...

Maltempo Veneto : OLTRE 260 interventi di soccorso - allagamenti e alberi caduti : Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, per l’ondata di Maltempo che nella giornata di ieri ha interessato diverse zone del Veneto: già eseguite oltre 260 operazioni di soccorso. Particolarmente colpita la città di Padova, dove da ieri pomeriggio diverse squadre dei vigili hanno già eseguito oltre 150 interventi per rimozione di alberi che hanno invaso la sede stradale, caduta di pali, cornicione, cartellonistica ed elementi ...

Maltempo USA - violente tempeste ad est : tornado con venti di OLTRE 110 km/h e grandine di 10 cm provocano feriti e danni [GALLERY] : 1/21 ...