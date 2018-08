Nuovi giochi indie in arrivo per Nintendo Switch

Xbox Game Pass : Ryse Son of Rome e Hitman tra i Nuovi videogiochi del catalogo di agosto : Dopo aver rivelato qualche giorno fa quali sarebbero stati i Games with Gold di agosto per Xbox One e Xbox 360, nella giornata di oggi Microsoft ha puntualmente annunciato le new entry del catalogo del servizio Xbox Game Pass, che permette agli abbonati di accedere liberamente a una vasta libreria di titoli per Xbox One.Come apprendiamo leggendo le pagine del blog di Major Nelson, coloro che hanno sottoscritto il servizio potranno divertirsi ad ...

Villa Corridi - Nuovi giochi e nuove panchine per la riapertura : stato presentato nel pomeriggio di martedì 24 luglio, nella sala del Consiglio Comunale, il progetto di risagomatura del parco di Villa Corridi , foto

Silent Hill : Homecoming e Silent Hill : HD Collection sono i Nuovi giochi retrocompatibili per Xbox One : La lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia con delle gradite aggiunte che portano un po' più horror al catalogo in continua espansione.Come riporta Dualshockers, Major Nelson ha recentemente annunciato su Twitter che ora Silent Hill: Homecoming e Silent Hill: HD Collection saranno disponibili come giochi Xbox 360 retrocompatibili per Xbox One. Silent Hill: HD Collection è un remaster di Silent Hill 2 e Silent Hill 3 ...

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a Nuovi videogiochi - ma non solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a Nuovi videogiochi - ma nono solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...

Parco della Rana. In arrivo Nuovi giochi per 170mila euro : ... uno per attività ludiche, con dondoli, giochi a molla, altalene, giochi per la manipolazione e la rotazione e arredi urbani per la socializzazione; l'altra zona sarà, invece, dedicata allo sport e ...

Milano - Giochi invernali 2026 : Nuovi palasport e triplo villaggio. Atleti di casa allo Scalo Romana : Tre villaggio olimpici, quattro fan zone, piazza Duomo per le cerimonie e le medaglie. Il sogno di Milano Olimpica prende forma.

Below arriverà entro quest'anno. Gli sviluppatori hanno in programma anche l'annuncio di due Nuovi giochi : È passato molto tempo ormai dall'annuncio di Below, il gioco è stato originariamente svelato durante l'E3 2013 di Xbox One e, a distanza di 5 anni, ancora non siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani. Gli sviluppatori hanno già parlato delle difficoltà incontrate nella realizzazione di Below, ma hanno anche confermato che il titolo sarà lanciato quest'anno. Il co-fondatore di Capybara Games, Nathan Vella, ha rilasciato interessanti ...

New Game Designer 2018 : torna l'evento dedicato ai Nuovi talenti del mondo dei videogiochi : Dopo il successo degli ultimi anni, torna New Game Designer 2018, l'evento dedicato ai videoGame promosso da Università Statale di Milano, in collaborazione con AESVI - Associazione Editori Sviluppatori videogiochi Italiani, e Politecnico di Milano, che coinvolge le realtà più autorevoli nel panorama videoludico internazionale.Ecco i dettagli del comunicato:Momento di incontro per Gamer e appassionati, opportunità per le aziende del settore a ...