Notti di BCsicilia | a Cefalù si parla del futuro dei beni culturali con l’Assessore Tusa

“Notti di BCsicilia” - Bompietro (PA) : il 13 agosto visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 13 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale. L’appuntamento è in via Facitelli a Bompietro (PA). La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il M.A.V. e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ...